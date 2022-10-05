Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3.haftasında temsilcimiz Fenerbahçe AEK Larnaca’yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Chris Kavanagh yönetecek. Avrupa kupalarında oynadığı son altı maçı kaybetmeyen Fenerbahçe B grubunda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. AEK Larnaca ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman? Maç saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar.

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