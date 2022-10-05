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Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3.haftasında temsilcimiz Fenerbahçe AEK Larnaca’yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Chris Kavanagh yönetecek. Avrupa kupalarında oynadığı son altı maçı kaybetmeyen Fenerbahçe B grubunda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. AEK Larnaca ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman? Maç saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe

Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma 6 Ekim Perşembe saat 22:00’da başlayacak.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı EXXEN’den naklen yayınlanacak.

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