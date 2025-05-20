Bakan gözlerini alamıyor: Endonezya'nın yeni renkli mahallesi Lembur Katumbiri

Kent yönetimi tarafından yürütülen bu dönüşüm, estetik dokusuyla hem yerel halkın ilgisini çekerken hem de kente gelen turistler için yeni bir cazibe merkezi haline geldi.
Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde bulunan Bandung kentinde “Lembur Katumbiri” mahallesi, 347 evin rengarenk boyanmasıyla bambaşka bir görünüme kavuştu.
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Sundaca'da gökkuşağı anlamına gelen ve kent yönetiminin yeniden isimlendirdiği "Katumbiri" mahallesi, bölgenin kültürel kimliğini güçlendirirken turizme de katkı sağlıyor.
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