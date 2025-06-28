Fordo nükleer tesisin yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı: Pentagon yayınladı, İran sahada

Fordo zarar gördü mü?

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fordow’daki santrifüjlerin artık “çalışamaz durumda” olduğunu belirtti. UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Perşembe günü Radio France Internationale’e yaptığı açıklamada, “Tesis çok büyük hasar aldı. Gerçekten çok ciddi bir tahribat söz konusu” ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer programının ne ölçüde zarar gördüğü ve bu saldırının projeyi ne kadar geriye ittiği ise resmi olarak henüz açıklanmadı.











