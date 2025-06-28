Fordo nükleer tesisin yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı: Pentagon yayınladı, İran sahada

ABD’nin İran’daki Fordo nükleer tesisine düzenlediği saldırının ardından ortaya çıkan yeni uydu görüntülerinde, İranlı ekiplerin yoğun şekilde onarım çalışmaları yürüttüğü görüldü. Hasarın boyutu ve saldırının nükleer program üzerindeki etkisi hâlâ netlik kazanmazken, görüntüler İran'ın iddiasını destekler nitelikte. İşte, Fordo nükleer tesisin son hali.
ABD'nin geçen hafta Fordo’daki yer altı uranyum zenginleştirme tesisine "bunker buster" bombalarıyla gerçekleştirdiği saldırı sonrası, İranlı ekipler bölgede onarım çalışmalarına hız verdi.
İnşaat ekipleri bölgede
Maxar Technologies’in Cuma günü paylaştığı uydu görüntülerine göre, İranlı ekipler Fordo nükleer tesisinin üzerindeki toprak alanda yoğun şekilde çalışıyor.
Uydu görüntüleri ortaya çıktı
Görüntülerde, GBU-57 tipi bombalarının açtığı kraterler ve yüzeydeki delikler çevresinde ekskavatörler, buldozerler ve çeşitli iş makineleri görülüyor.
Başka bir görüntüde ise ekiplerin tesise ulaşımı sağlayacak yolları yeniden inşa etmesi dikkat çekti.
Saldırıdan önceki 24 saatlik sürede de Fordo yüzeyinde benzer inşaat faaliyetleri olduğu uydu görüntüleriyle tespit edilmişti.
Yetkililer, saldırılar sonucu herhangi bir nükleer sızıntı ya da radyasyon tehdidi oluşmadığını açıkladı.
Fordo zarar gördü mü?
Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fordow’daki santrifüjlerin artık “çalışamaz durumda” olduğunu belirtti. UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Perşembe günü Radio France Internationale’e yaptığı açıklamada, “Tesis çok büyük hasar aldı. Gerçekten çok ciddi bir tahribat söz konusu” ifadelerini kullandı.
İran’ın nükleer programının ne ölçüde zarar gördüğü ve bu saldırının projeyi ne kadar geriye ittiği ise resmi olarak henüz açıklanmadı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Pentagon'un yayımladığı görüntülerde, Fordo yüzeyinde sığınak delici bir bombanın bıraktığı izler görülüyor.
ABD'nin gündemi: İstihbarat sızıntısı
ABD Başkanı Donald Trump, Fordo’un yanı sıra Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerin de “yerle bir edildiğini” ve yıllarca geriye götürüldüğünü iddia ediyor. Trump, ABD Savunma İstihbarat Dairesi’nden sızan ve saldırının İran’ın nükleer programını ne kadar etkilediği konusunda “düşük güvenilirlik” içerdiği belirtilen ön raporu da sert sözlerle eleştirdi.
Söz konusu sızıntı 2 gündür ABD'nin en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda. CIA Direktörü John Radcliffe ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Trump’a destek vererek saldırıların İran’ın tesislerine “ağır hasar verdiğini” açıkladı.
Görüntüler neden önemli?
ABD merkezli Newsweek'te yer alan habere göre, güncellenen uydu fotoğrafları İran'ın hassas bileşenleri güvence altına almak için önleyici bir şekilde hareket etmiş olabileceğini öne sürüyor. İran devlet medyası nükleer tesislerin saldırı öncesi boşaltıldığını ve zenginleştirilmiş uranyumun saldırılardan önce "güvenli bir yere" taşındığını iddia etmişti.