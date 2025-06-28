Pentagon yayınladı, İran sahaya indi: Fordo nükleer tesisin yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler neden önemli?

ABD merkezli Newsweek'te yer alan habere göre, güncellenen uydu fotoğrafları İran'ın hassas bileşenleri güvence altına almak için önleyici bir şekilde hareket etmiş olabileceğini gösteriyor. İran devlet medyası nükleer tesislerin saldırı öncesi boşaltıldığını ve zenginleştirilmiş uranyumun saldırılardan önce "güvenli bir yere" taşındığını belirtmişti.



