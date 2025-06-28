Pentagon yayınladı, İran sahaya indi: Fordo nükleer tesisin yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı

ABD’nin İran’daki Fordo nükleer tesisine düzenlediği saldırının ardından ortaya çıkan yeni uydu görüntülerinde, İranlı ekiplerin onarım çalışmaları yürüttüğü görüldü. Hasarın boyutu ve nükleer program üzerindeki etkisi tartışılırken söz konusu görüntüler, İran'ın “program kesintisiz sürüyor” yönündeki açıklamalarını destekliyor. İşte, Fordo nükleer tesisin son hali.
ABD'nin geçen hafta Fordo’daki yer altı uranyum zenginleştirme tesisine "bunker buster" bombalarıyla gerçekleştirdiği saldırı sonrası, İranlı ekipler bölgede onarım çalışmalarına başladı.
İnşaat ekipleri bölgede
Maxar Technologies’in Cuma günü paylaştığı uydu görüntülerine göre, İranlı ekipler Fordo nükleer tesisinin üzerindeki toprak alanda çalışıyor.
Uydu görüntüleri ortaya çıktı
Görüntülerde, GBU-57 tipi bombalarının açtığı kraterler ve yüzeydeki delikler çevresinde ekskavatörler, buldozerler ve çeşitli iş makineleri görülüyor.
Saldırıdan önceki 24 saatlik sürede de Fordo yüzeyinde benzer inşaat faaliyetleri olduğu uydu görüntüleriyle tespit edilmişti.
Yetkililer, herhangi bir nükleer sızıntı ya da radyasyon tehdidi oluşmadığını açıkladı.
Fordo zarar gördü mü?
İran’ın nükleer programının ne ölçüde zarar gördüğü henüz açıklanmadı.
Pentagon'un yayımladığı görüntülerde, Fordo yüzeyi görülüyor.
Görüntüler neden önemli?
ABD merkezli Newsweek'te yer alan habere göre, güncellenen uydu fotoğrafları İran'ın hassas bileşenleri güvence altına almak için önleyici bir şekilde hareket etmiş olabileceğini gösteriyor. İran devlet medyası nükleer tesislerin saldırı öncesi boşaltıldığını ve zenginleştirilmiş uranyumun saldırılardan önce "güvenli bir yere" taşındığını belirtmişti.