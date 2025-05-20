Güneş alarm verdi, en güçlü patlama yaşandı: ‘10 milyar ton TNT patlayıcıya eşdeğer’ Dünya nasıl etkilenecek?

Güneş'te meydana gelen patlama, Dünya’yı etkisi altına aldı. 2025’in en güçlü güneş patlaması olarak kayıtlara geçen X2.7 sınıfı bu olay, Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada radyo sinyallerini kesti, iletişim sistemlerinde aksamaya neden oldu. Bilim adamlarına göre bu sadece bir başlangıç olabilir. Çünkü aynı aktif bölge, Güneş'in Dünya’ya bakan yüzeyine doğru dönüyor. Peki, bu devasa patlamanın dünyaya etkisi nasıl olacak?
Güneş’te meydana gelen yılın en güçlü patlaması, Dünya’daki haberleşmeyi etkiledi. Uzmanlar, etkileri henüz tam olarak bitmeyen bu patlamanın devamının da gelebileceği konusunda uyarıyor.
14 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde Güneş yüzeyinde X2.7 sınıfında şiddetli bir patlama meydana geldi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi’ne göre, AR4087 isimli yeni bir güneş lekesinden kaynaklanan bu patlama, X ışınları ve morötesi radyasyonun ani yükselişiyle birlikte atmosferin üst katmanlarında yoğun iyonlaşmaya yol açtı.
Bu etki sonucunda, Avrupa, Asya ve Ortadoğu bölgelerinde yüksek frekanslı radyo sinyallerinde geçici kesintiler yaşandı. Patlamanın en yoğun hissedildiği an, Türkiye saatiyle sabah 11.25 civarında gerçekleşti.
Yapay zekaya göre bu patlama yaklaşık 10 milyar ton TNT patlayıcının aynı anda infilak etmesine eşdeğer bir enerji ortaya çıkarttı.
Bu güneş patlamaları atmosferimize ışık hızında çarpan dev bir elektromanyetik “şok dalgası” gibi düşünebiliriz. Bu, tıpkı aniden bastıran bir fırtına gibi, uydu sinyallerini bozar, radyo frekanslarını susturur ve bazı bölgelerde uçak haberleşmesini bile etkileyebilir.
Patlama Ne Kadar Güçlüydü?
Space.com’de yer alan habere göre; Güneş patlamaları A’dan X’e kadar sınıflandırılıyor. X sınıfı, en güçlü patlamaları ifade ediyor ve her bir alt seviye, enerjide yaklaşık 10 kat artışı temsil ediyor. Bu olayda ölçülen X2.7 şiddeti, X sınıfı içinde “orta güçlü” seviyede olsa da etkileri dünya genelinde hissedildi.
Uzmanlar, patlamayla birlikte bir koronal kütle atılımının (CME) da meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu henüz doğrulanmış değil.
CME’ler Dünya’nın manyetik alanıyla temas ettiğinde, hem manyetik fırtınalara hem de kuzey ışıkları gibi görsel doğa olaylarına neden olabiliyor. Neyse ki, AR4087 güneş lekesi şu anda Güneş’in Dünya’ya dönük olmayan kısmında yer alıyor. Ancak bu durum uzun sürmeyebilir.
Yeni Patlamalar Gelebilir
Uzmanlar, AR4087 bölgesinin Güneş'in dönüşüyle birlikte önümüzdeki günlerde Dünya’ya daha da yaklaşacağına dikkat çekiyor.
Söz konusu bölge yalnızca saatler önce de M5.3 sınıfında bir başka patlama gerçekleştirdi. Bu da yeni ve daha büyük patlamaların olabileceği anlamına geliyor.
Aurora gözlemcisi Vincent Ledvina, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda “Bu iş kızışıyor, aktif bölge gittikçe daha görünür hale geliyor. Neler olacak, bekleyip göreceğiz,” ifadelerini kullandı.