Güneş alarm verdi, en güçlü patlama yaşandı: ‘10 milyar ton TNT patlayıcıya eşdeğer’ Dünya nasıl etkilenecek?

Güneş'ten gelen devasa enerji patlaması korkuttu. 14 Mayıs'ta gerçekleşen X2.7 sınıfı güneş patlaması, yapay zekanın ifadesiyle yaklaşık 10 milyar ton TNT'nin aynı anda infilak etmesi kadar güçlüydü. Bu olağanüstü doğa olayı, bir anda radyo dalgalarıyla kilitledi; haberleşmede kısa süreli de olsa kesintilere yol açtı. Ancak daha önemlisi, Güneş’in bu aktif bölgesi henüz Dünya’ya tam olarak dönmedi. Yeni ve daha şiddetli patlamalar kapıda olabilir. Peki, bu patlamalar hayatımızı nasıl etkiliyor?