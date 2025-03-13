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İki yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu: Acılı anne aileleri uyardı

İki yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu: Acılı anne aileleri uyardı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:4413/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İngiltere'de yaşayan 2 yaşındaki Juwan isimli bir çocuk, yakını tarafından verilen öpücük sonucu görme yetisini kaybetti. Gözünde virüs olan çocuğun göz kapakçıkları dikildi. Uzmanlar çocuk öpmenin tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Misafire ayıp olmasın diye bebeklerin öpülmesine izin vermek aslında göründüğü kadar masum değil.

İngiltere'deki 2 yaşındaki Juwan, bir yakını tarafından öpüldükten sonra herpes simpleks adı verilen virüse yakalandı. 

Durumu farkeden ailesi Juwan'ı hemen doktora götürdü. Ancak doktor, kendilerine bir dizi antibiyotik vererek aileyi evlerine gönderdi.

Aile gözdeki hasar büyüyünce bir terslik olduğunu farketti ve Juwan'ı başka bir doktora götürdü.

Gözünü kaybetti

Virüs, gözünde kabarcık oluşmasına ve ardından sol gözünde korneasında 4 mm'lik bir delik açılmasına yol açmıştı. Bu yara enfeksiyonlara neden oldu ve doktorların tüm çabalarına rağmen göz tamamen işlevini yitirdi. Gözünü korumak için kapakları dikildi.



Kornea nakli yapılabilir

Aile şimdi, göz bebeği ile beyin arasındaki bağlantıyı yeniden sağlamak amacıyla bacağından göz yuvasına sinir nakli yapılması amacıyla yapılacak olan operasyonun başarılı olmasını umuyor.


Sinir nakli başarılı olursa Juwan'ın görme yetisini geri kazandırabilecek kornea nakli yapılabilir. Ancak, görme yetisinin tamamen geri gelip gelmeyeceği belirsiz.

Aileleri uyardı

Juwan’ın annesi, bebeklerin öpülmesinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını söyledi.


Aile, Juwan’ın tedavi masrafları için bağış toplarken, diğer ebeveynleri de bu konuda bilinçlendirmek için uyarıda bulundu. Aile, "Bebeğinizi kimsenin öpmesine izin vermeyin. Küçük bir virüs, büyük travmalara yol açabilir" diyerek ebeveynleri uyardı.



#İngiltere
#herpes simpleks
#göz sağlığı
#virüs

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