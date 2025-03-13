Gözünü kaybetti

Virüs, gözünde kabarcık oluşmasına ve ardından sol gözünde korneasında 4 mm'lik bir delik açılmasına yol açmıştı. Bu yara enfeksiyonlara neden oldu ve doktorların tüm çabalarına rağmen göz tamamen işlevini yitirdi. Gözünü korumak için kapakları dikildi.







