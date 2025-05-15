Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail Gazze'de bir klinik ile mescide saldırı düzenledi: 13 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze'de bir klinik ile mescide saldırı düzenledi: 13 kişi hayatını kaybetti

16:0015/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir klinik ile mescide düzenlediği saldırıda 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirildi. Saldırı sonrası bölgeye gelen Filistinliler, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altından bir Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir klinik ile mescide düzenlediği saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Basal, İsrail'in Cibaliya'da bir klinik ile mescide düzenlediği bombalı saldırıda 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları da saldırı sonrası Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesine çok sayıda ölü ve yaralının ulaştığını aktardı.

Acil servisin saldırı bölgesinden getirilen yaralılarla dolduğu ifade edildi.


#İsrail
#Gazze Şeridi
#Cibaliya Mülteci Kampı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai liste 2025 sorgulama ekranı: Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi alımı kura listesi için geri sayım başladı