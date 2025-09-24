Okullar tatil uçuşlar iptal, şehirler boşaltılıyor: Ragasa koca bölgeyi felç etti binlerce kişi kaçıyor

Okullar tatil, uçuşlar iptal, şehirler boşaltılıyor... Ragasa koca bölgeyi felç etti, yüz binlerce kişi kaçıyor! Ada’nın doğusundaki Hualien iline bağlı Gangfu kasabasındaki Matai’an Set Gölü aşırı yağış nedeniyle taştı. Selde 14 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı, 30 kişiden ise haber alınamıyor. Hayatını kaybedenlerin çoğunun evlerini zamanında tahliye edemeyen yaşlı kişiler olduğu bildirildi. Saatte 260 kilometre hızla esen rüzgarların Tayvan ve Çin’in ardından Vietnam’ın kuzeyine doğru ilerlemesi bekleniyor.
Tayvan ajansı CNA’nın haberine göre, Ada’nın doğusundaki Hualien iline bağlı Gangfu kasabasındaki Matai’an Set Gölü aşırı yağış nedeniyle taştı. Selde 14 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı, 30 kişiden ise haber alınamıyor.
Yerleşimlerde su seviyesi evlerin birinci katına kadar yükseldi, caddeler çamur ve balçıkla kaplandı. Sel felaketi tren istasyonunu kullanılmaz hale getirirken Matai’an Deresi üzerindeki köprü çöktü. Gangfu, Fenglin ve Wanrong kasabalarında yaşayan 3 binden fazla kişi tahliye edildi.
Yüksek alarm verildi, seviye 10'a yükseltildi
Süper Tayfun Ragasa, Çin’in güney kıyılarına 100 kilometre yaklaşırken Hong Kong ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm durumuna geçildi. Hong Kong Gözlemevi, tayfunun sabah saatlerinde şehrin yakınından geçmesinin beklendiğini bildirerek fırtına uyarısını en üst seviye olan 10’a yükseltti.
Tüm okullar tatil edildi
Kentteki tüm anaokulları, ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi; yaklaşık 600 uçuş iptal edildi, tren seferleri durduruldu.
Yüz binlerce kişi kaçıyor
Guangdong eyaletinde de 1. seviye tayfun alarmı ilan edildi. Çin Meteoroloji Merkezi, tayfunun öğleden sonra etkili olacağını, şiddetli rüzgar ve yağışın yarın akşama kadar süreceğini açıkladı. Sel riski olan bölgelerde 371 binden fazla kişi tahliye edilirken, 38 bin afet görevlisi, helikopterler, dronlar ve 23 gemi müdahale için hazır bekletiliyor.
Eyalette 10 şehirde okullar, işyerleri, toplu taşıma sistemleri kapatılırken, teknoloji şirketlerinin merkezi konumundaki Şıncın’da 529 uçak seferi iptal edildi.
Rüzgarın hızı 260 kilometreyi buldu
Batı Pasifik’te 16 Eylül’de tropik fırtına olarak oluşan Ragasa, Filipinler’in kuzeydoğu kıyılarına yaklaşırken süper tayfuna dönüştü. Saatte 260 kilometre hızla esen rüzgarların Tayvan ve Çin’in ardından Vietnam’ın kuzeyine doğru ilerlemesi bekleniyor.
Süper Tayfun Ragasa
