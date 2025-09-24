Okullar tatil uçuşlar iptal, şehirler boşaltılıyor: Ragasa koca bölgeyi felç etti binlerce kişi kaçıyor

Yüz binlerce kişi kaçıyor





Guangdong eyaletinde de 1. seviye tayfun alarmı ilan edildi. Çin Meteoroloji Merkezi, tayfunun öğleden sonra etkili olacağını, şiddetli rüzgar ve yağışın yarın akşama kadar süreceğini açıkladı. Sel riski olan bölgelerde 371 binden fazla kişi tahliye edilirken, 38 bin afet görevlisi, helikopterler, dronlar ve 23 gemi müdahale için hazır bekletiliyor.