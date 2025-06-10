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Soykırımcı İsrail Madleen gemisine el koydu: Toronto'da gemiye saldırısı protesto edildi

Soykırımcı İsrail Madleen gemisine el koydu: Toronto'da gemiye saldırısı protesto edildi

07:3410/06/2025, Salı
AA
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Kanada'nın Toronto şehrinde, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım taşıyan "Madleen" gemisini uluslararası sularda durdurmasına tepki gösteren binlerce kişi, İsrail Başkonsolosluğu binasının dışında toplanarak gösteri düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, aralarında Fransa, İsveç ve İspanya vatandaşlarının da bulunduğu 12 aktivistin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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