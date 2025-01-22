Trump'ı öfkelendiren piskopos: 'İğrenç' dedi ve özür beklediğini açıkladı

'Özür dilemeli'

“Salı sabahı Ulusal Dua Töreninde konuşan sözde Piskopos, radikal solcu bir Trump düşmanıydı” diyen ABD başkanı sözlerine şöyle devam etti; “Kilisesini çok nezaketsiz bir şekilde siyaset dünyasına soktu. Uygunsuz ifadelerinin yanı sıra, tören çok sönüktü. İşinde pek de iyi değil! Kendisi ve kilisesi halka bir özür borçlu."



