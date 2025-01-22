Trump'ı öfkelendiren piskopos: 'İğrenç' dedi ve özür beklediğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi Washington’daki Ulusal Katedral’de geleneksel olarak düzenlenen dua törenine katıldı. Piskopos Mariann Budd'ın dua törenindeki açıklamalarından rahatsız olan Trump, piskoposu 'iğrenç' olarak nitelendirip özür beklediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump dua töreninde piskoposun göçmenlere merhamet göstermesini istemesinden rahatsız oldu.
ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi Washington’daki Ulusal Katedral’de geleneksel olarak düzenlenen dua töreninde beklenmedik bir olayla karşılaştı.
Töreni yöneten piskopos Mariann Edgar Budde, ikinci kez başkanlık yemini ettikten hemen sonra ülkeye sığınmacıların girişini askıya alma ve ülkeye yasadışı yollarla giren göçmenleri sınır dışı etme yönündeki önlemleri açıklayan yeni başkandan “göçmen ailelere” merhamet göstermesini istedi.'
"Şefkat göstermeye çağırıyorum"
Göçmenler konusundaki sert tutumuyla biinen başkana seslenen piskopos "Sizi ekinlerimizi toplayan, ofis binalarımızı temizleyen, kümes hayvanı çiftliklerinde ve et paketleme tesislerinde çalışan, restoranlarda bulaşıkları yıkayan ve hastanelerde gece vardiyasında çalışan insanlara karşı şefkat göstermeye çağırıyorum" diyerek göçmenlerin büyük çoğunluğunun suçlu olmadığını, iyi komşu olduklarını ve vergilerini ödediklerini vurguladı.
"Trump rahatsız oldu"
Trump, törenden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Dua töreni çok heyecan verici değildi değil mi? İyi bir tören olduğunu düşünmüyorum. Daha iyisini yapabilirlerdi." diyerek rahatsızlığını dile getirdi.
Dünya basınında manşet oldu: 'Pusuya düşürdü'
Bugün dünya basınında yer alan haberlerde dua töreninden görüntüler ön plana çıktı. İngiliz Telgraph gazetesi Trump'ın piskopos tarafından pusuya düşürüldüğünü yazarken, Guardian piskoposun sözlerinin salonda soğuk bir hava yaptığını belirtti.
Piskoposu “iğrenç” olarak nitelendirdi
Bugün Truth Social platformundan yeni bir açıklama yapan ABD başkanı, piskoposu “iğrenç” olarak nitelendirip özür beklediğini açıkladı.
'Özür dilemeli'
“Salı sabahı Ulusal Dua Töreninde konuşan sözde Piskopos, radikal solcu bir Trump düşmanıydı” diyen ABD başkanı sözlerine şöyle devam etti; “Kilisesini çok nezaketsiz bir şekilde siyaset dünyasına soktu. Uygunsuz ifadelerinin yanı sıra, tören çok sönüktü. İşinde pek de iyi değil! Kendisi ve kilisesi halka bir özür borçlu."