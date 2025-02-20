Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump’ın Zelenski çıkışı büyük tepki çekti: Avrupa ülkelerinden peş peşe mesaj yağıyor

Trump’ın Zelenski çıkışı büyük tepki çekti: Avrupa ülkelerinden peş peşe mesaj yağıyor

14:0020/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye hakaret edip, 'Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek' ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın bu sözleri tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Tepki ve kınama mesajları peş peşe geliyor.

Trump'ın Zelenski'ye "diktatör" eleştirisi Avrupa ülkelerinden tepki aldı.

Bazı Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye "diktatör" demesi ve "berbat bir iş çıkardığını" söylemesine tepki gösterdi.

Almanya

﻿﻿

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkındaki yorumlarını "yanlış ve tehlikeli" olarak nitelendirmişti.


Norveç


Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın Zelenski hakkındaki yorumlarını "tamamen yanlış iddialar" olarak niteleyerek, "Böyle bir şey söylemek son derece mantıksız." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa


Trump'ın son birkaç gündür Ukrayna konusunda Avrupalı ​​müttefiklerine danışmadan bir dizi yorumda bulunduğunu söyleyen Sözcü Sophie Primas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın çeşitli, farklı ve çoğu zaman anlaşılmaz yorumlarını" anlatarak, "Mantığını pek iyi anlamıyoruz" dedi.

Finlandiya


Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, katıldığı bir etkinlikte Trump'ın sözlerini reddederek, ülkesinin Ukrayna Anayasası'nı ve "demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Zelenski'yi desteklediğini" belirtti.

İngiltere


Başbakan Sir Keir Starmer, Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i "diktatör" olarak tanımlamasının ardından, onu "demokratik olarak seçilmiş bir lider" olarak destekledi .


Downing Street'in aktardığına göre, Sir Keir, Çarşamba akşamı Zelenski'yi arayarak Ukrayna'nın "İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin yaptığı gibi savaş zamanında seçimleri askıya almasının son derece makul olduğunu" söyledi.



Kanada


Kanada Başbakanı Justin Trudeau, savaşla boğuşan ülkenin lideri ile Başkan Trump arasında tırmanan çekişmenin ortasında, Çarşamba günü Ukrayna'yı net bir şekilde savundu.


Trudeau, sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında, "Kanada ve müttefiklerimizin" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi desteklemek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı çıkmak konusunda birleştiğini açıkça belirtti.

Ukrayna’da ABD hayal kırıklığı


Başkan Trump'ın, Rusya ile yaşanan savaştan Ukrayna'nın sorumlu olduğu iddiası birçok Ukraynalıyı hayal kırıklığına uğrattı.

Zelenski’nin oy oranı yüzde 57’ye yükseldi


ABD Başkanı'nın düşük destek iddialarına rağmen Zelenski'nin onay oranı Şubat ayında yüzde 57'ye ulaştı; bu oran Trump'ınkinden daha yüksek.

#Donald Trump
#Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
#tepki

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muş, Hakkari, Bingöl, Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma için Valilik açıklaması geldi mi?