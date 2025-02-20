Trump’ın Zelenski çıkışı büyük tepki çekti: Avrupa ülkelerinden peş peşe mesaj yağıyor

İngiltere





Başbakan Sir Keir Starmer, Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i "diktatör" olarak tanımlamasının ardından, onu "demokratik olarak seçilmiş bir lider" olarak destekledi .





Downing Street'in aktardığına göre, Sir Keir, Çarşamba akşamı Zelenski'yi arayarak Ukrayna'nın "İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin yaptığı gibi savaş zamanında seçimleri askıya almasının son derece makul olduğunu" söyledi.







