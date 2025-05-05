Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMD) verilerine dayanan EBS Danışmanlık raporuna göre, 2025 yılının ilk dört ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu. Liste, otomobil pazarındaki son trendleri gözler önüne seriyor.

1 /24 Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMD) verilerine göre, EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan 2025 yılına ait satış verileriyle Türkiye'de yılın ilk dört ayında en fazla satılan otomobil modelleri belli oldu.

2 /24 Bu yılki liste, 2023 ve 2024’ün satış trendlerinden bazı önemli farklar gösterdi.

3 /24 Zirve değişti

Özellikle, son iki yıldır satış liderliğini elinde bulunduran Fiat, 2025’in ilk dört ayında zirveyi kaybetti.



4 /24 İşte Türkiye’de 2025'in ilk 4 ayında en çok tercih edilen 20 otomobil modeli...

5 /24 20. CUPRA





6 /24 19. KG MOBILITY





7 /24 18. DACIA





8 /24 17. KIA





9 /24 16. AUDI





10 /24 15. CHERY





11 /24 14. MERCEDES





12 /24 13. SKODA





13 /24 12. TOGG





14 /24 11. BMW





15 /24 10.CITROEN





16 /24 9. BYD





17 /24 8. HYUNDAI





18 /24 7. OPEL





19 /24 6. TOYOTA





20 /24 5. PEUGEOT





21 /24 4. VOLKSWAGEN





22 /24 3. FORD





23 /24 2. FIAT



