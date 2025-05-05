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Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu: Ne Fiat ne Ford...Zirvede sürpriz bir marka var

Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu: Ne Fiat ne Ford...Zirvede sürpriz bir marka var

12:275/05/2025, Monday
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMD) verilerine dayanan EBS Danışmanlık raporuna göre, 2025 yılının ilk dört ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu. Liste, otomobil pazarındaki son trendleri gözler önüne seriyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMD) verilerine göre, EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan 2025 yılına ait satış verileriyle Türkiye'de yılın ilk dört ayında en fazla satılan otomobil modelleri belli oldu.

Bu yılki liste, 2023 ve 2024’ün satış trendlerinden bazı önemli farklar gösterdi.

Zirve değişti


Özellikle, son iki yıldır satış liderliğini elinde bulunduran Fiat, 2025’in ilk dört ayında zirveyi kaybetti.


İşte Türkiye’de 2025'in ilk 4 ayında en çok tercih edilen 20 otomobil modeli...

20. CUPRA



19. KG MOBILITY



18. DACIA



17. KIA



16. AUDI



15. CHERY



14. MERCEDES



13. SKODA



12. TOGG



11. BMW



10.CITROEN



9. BYD



8. HYUNDAI



7. OPEL



6. TOYOTA



5. PEUGEOT



4. VOLKSWAGEN



3. FORD



2. FIAT



1. RENAULT



#otomotiv
#otomobil
#Otomotiv Distribütörleri Derneği
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