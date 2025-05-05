Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMD) verilerine dayanan EBS Danışmanlık raporuna göre, 2025 yılının ilk dört ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu. Liste, otomobil pazarındaki son trendleri gözler önüne seriyor.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMD) verilerine göre, EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan 2025 yılına ait satış verileriyle Türkiye'de yılın ilk dört ayında en fazla satılan otomobil modelleri belli oldu.
Bu yılki liste, 2023 ve 2024’ün satış trendlerinden bazı önemli farklar gösterdi.
Zirve değişti
Özellikle, son iki yıldır satış liderliğini elinde bulunduran Fiat, 2025’in ilk dört ayında zirveyi kaybetti.
İşte Türkiye’de 2025'in ilk 4 ayında en çok tercih edilen 20 otomobil modeli...
20. CUPRA
19. KG MOBILITY
18. DACIA
17. KIA
16. AUDI
15. CHERY
14. MERCEDES
13. SKODA
12. TOGG
11. BMW
10.CITROEN
9. BYD
8. HYUNDAI
7. OPEL
6. TOYOTA
5. PEUGEOT
4. VOLKSWAGEN
3. FORD
2. FIAT
1. RENAULT