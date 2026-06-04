Kaya, "Altın fiyatları düşüş yaşasa da halen oldukça yüksek ve erişilmesi zor seviyelerde. Bölgemiz, düğünleri ve takı kültürüyle meşhur. Ancak bu kültür, gençlerimiz üzerinde bazen baskı oluşturabiliyordu. İmitasyon ve altın kaplama takılar, hem bu baskıyı hafifletiyor hem de gelir dengesizliğini bir nebze olsun gidererek evlenecek gençlere ulaşılabilir seçenekler sunuyor" dedi.