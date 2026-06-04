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Milyonluk takılara elveda: Aileler imitasyona yöneldi, düğünlerin kurtarıcısı oldu

Milyonluk takılara elveda: Aileler imitasyona yöneldi, düğünlerin kurtarıcısı oldu

21:574/06/2026, Perşembe
IHA
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Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi, düğün sezonunun vazgeçilmezi olan takı alışverişinde imitasyon sektörüne olan ilgiyi artırdı.

Altın fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, düğünlerde takı geleneğini sürdürmek isteyen vatandaşları farklı arayışlara yönlendirdi. Özellikle bölge genelinde yaygın olan gösterişli düğün kültürü, genç çiftler üzerinde oluşan takı baskısını azaltmak amacıyla "altın kaplama" ve "imitasyon" ürünlere olan talebi zirveye taşıdı.

Kuyumculardaki set fiyatlarının milyon liralara ulaştığı günümüzde, imitasyon takılar 10 bin ile 20 bin TL arasındaki fiyatlarıyla düğün sahiplerinin bütçelerine uygun bir alternatif oluşturuyor.

"Kuyumculuktan bağımsız bir sektör haline geldi"


Esnaf Azat Kaya, imitasyon takıların artık başlı başına bir sektör haline geldiğini ve düğün yapacak çiftlerin bütçesini rahatlattığını belirtti.

Kaya, "Altın fiyatları düşüş yaşasa da halen oldukça yüksek ve erişilmesi zor seviyelerde. Bölgemiz, düğünleri ve takı kültürüyle meşhur. Ancak bu kültür, gençlerimiz üzerinde bazen baskı oluşturabiliyordu. İmitasyon ve altın kaplama takılar, hem bu baskıyı hafifletiyor hem de gelir dengesizliğini bir nebze olsun gidererek evlenecek gençlere ulaşılabilir seçenekler sunuyor" dedi.

"Milyonluk görünümü 20 bin liraya sunuyoruz"


İmitasyon sektörünün model çeşitliliği bakımından kuyumculuktan daha geniş bir yelpazeye sahip olduğunu dile getiren Kaya, "Evlenecek her genç kızın hayali, gösterişli bir sete sahip olmaktır. Kuyumcularda benzer setlerin fiyatları milyonları bulabilirken, biz imitasyon sektöründe 10 bin, 15 bin veya 20 bin TL gibi rakamlarla bu ihtiyacı karşılayabiliyoruz...

 Yani 2-3 milyon liralık bir görünümü, çok daha ulaşılabilir bütçelerle gençlere sunabiliyoruz. Kuyumculukta sınırlı sayıda model bulunurken, biz 15-20 farklı tasarım ortaya koyabiliyoruz. Sürekli yeni tasarımlar üzerinde çalışıyor ve kendimizi yeniliyoruz. Ürün kalitesinde ise ’lak kaplama’ ve ’altın kaplama’ gibi teknik detaylar büyük önem taşıyor" diye konuştu.

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