Altın fiyatları eylül ayına doğru giderken yeni rekorla gündeme geliyor. Peki altın yatırımcılarını önümüzdeki günlerde ve sene sonunda neler bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tvnet canlı yayınında önemli sorulara yanıt verdi. Altın fiyatları yükselecek mi, yıl sonu altın fiyat beklentisi ne, altın satıp ev araba almalı mı? İşte altın fiyatlarının gidişatıyla ilgili merak edilenler...
Geride bıraktığımız 10 günde altında büyük bir ivme gerçekleşti fiyatlar 2500 seviyelerinden 2700'lere kadar çıktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarını tvnet canlı yayınında değerlendirdi.
Altın fiyatlarının yükselişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş "Bu yükselişler sürpriz değil. Benim sloganım şuydu; 2024 yılında altın altın çağını yaşayacak." dedi.
YIL SONU ALTIN FİYAT BEKLENTİSİ NE?
Memiş'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Haziran ayında altın yatırımcılarını çok uyardık. Her ay altında rekor olacak ona göre tedbirinizi alın. Yıl sonunda altın fiyatlarında beklentilerimiz 3000-3500 seviyelerinde...
'ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜ GÜLDÜ'
"ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri var. Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Çin'in ithalat tarafından bir açıklaması geldi. Bunlar altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ocak ayından bugüne kadar altın yatırımcısının getirisi yüzde 40, ons altının getirisi yüzde 20 oldu. Yani 2024 yılının yıldızı yine altın oldu. Altın yatırımcısının yüzü yine güldü."
"Altın fiyatlarında yükseliş beklentimiz devam ediyor. Tabi zaman zaman dalgalanmalar olacaktır ama yükseliş devam edecek."
ALTINI SATIP EV ARABA ALMALI MIYIM?
"Bugünlerde çok sorulan bir soru var. Altını satıp araba alabilir miyim ev alabilir miyim? Bundan sonraki süreçte altın fiyatları yükselecek ama ev fiyatları araba fiyatları da yükselecek. Altın demek enflasyon demek. "
"Ben bugün 1.5 milyonluk araç alacağıma 750 bin liralık araç alırım, altının bir kısmını elimde tutmaya devam ederim. Çünkü paramın yarısı altında olduğu için altın zaten yükseliyor. Sıfır 3+1 dubleks ev gerek yok, ihtiyacınız kadar alın. Gidişata bakın ona göre karar verin."
PARASI OLAN ALTINA YATIRSIN MI?
"Diyelim ki 1 milyon lirası var vatandaşın. Öyle bir durumda sepet uygulanmalı. Yani 250 bin lira altın, 250 bin lira dolar, 250 bin lira TL, 250 bin lira gümüş olmalı."