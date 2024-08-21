'ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜ GÜLDÜ'





"ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri var. Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Çin'in ithalat tarafından bir açıklaması geldi. Bunlar altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ocak ayından bugüne kadar altın yatırımcısının getirisi yüzde 40, ons altının getirisi yüzde 20 oldu. Yani 2024 yılının yıldızı yine altın oldu. Altın yatırımcısının yüzü yine güldü."