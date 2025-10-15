Düzeltme kaçınılmaz





Altın fiyatlarında beklenen geri çekilmenin zamanına ilişkin konuşan uzman isim, düzeltme sürecinin yaklaşmakta olduğunu ifade etti:

“Altın ve gümüş 8 haftadır kesintisiz yükseliyor. Teknik olarak düzeltmeye muhtaç bir piyasa var. Bu bir hafta sonra, iki hafta sonra ya da bir ay sonra olabilir ama mutlaka bir geri dönüş yaşanacaktır.”





Yatırımcılara soğukkanlılık uyarısı





Memiş, kısa vadeli kazanç peşinde koşan yatırımcılara da önemli bir uyarıda bulundu:

“Yatırımcıların soğukkanlı olması gerekiyor. Elinde altın bulunduranların acele etmemesi lazım. Bu agresif yükselişler 2026’ya kadar sürebilir. Ancak kaldıraçlı işlem yapmayın, kısa vadeli kazanç yerine miktara odaklanın.”







