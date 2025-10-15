Altın piyasasında ezberler bozuldu! Son haftalarda peş peşe gelen rekorlar yatırımcıyı sevindirirken, altın ve gümüşteki sert yükselişin perde arkasını uzman isim İslam Memiş açıkladı. “Altında teknik analiz anlamını yitirdi, manipülasyon piyasasındayız.” diyen Memiş, çok konuşulacak uyarılarda bulundu. “Düşüş kaçınılmaz” diyen Memiş, 2026 için gram altında 7.500 TL, ons altında ise 5.000 dolar hedefini paylaştı.
Değerli metaller zincirlerini kırdı
Memiş, altın ve gümüşte son dönemde yaşanan sert yükselişleri olağan dışı olarak nitelendirdi:
“Altın, gümüş, platin, paladyum gibi değerli metaller zincirlerini kırdı. Dolardan bağımsız şekilde 8 haftadır her gün yeni bir rekor denemesi yapıyor. Bu hareketin arkasında belirgin bir sebep yok, tamamen panik alımları etkili.”
Küresel yatırımcı altına sığınıyor
Uzman isim, savaş ve kriz beklentilerinin yatırımcıyı güvenli liman olan altına yönelttiğini söyledi:
“Herhangi bir veri ya da gelişme yok. Ama tüm dünyada yatırımcılar, olası savaşlar ve ekonomik krizlerin şiddetleneceği algısıyla altın alımına devam ediyor.”
“Artık hedef veremiyoruz”
Memiş, altın fiyatlarındaki öngörülemezliğe dikkat çekerek teknik analizlerin geçerliliğini yitirdiğini vurguladı:
“Altında artık hedef veremiyoruz. Şu anda ons 4.165 dolar, gram altın 5.780 TL seviyelerinde. Gümüş tarafında tüm zamanların rekoru olan 72 dolar, ons tarafında 53 dolar seviyesi var. Eskiden 4.200 dolar diyebiliyorduk, artık teknik analiz anlamını yitirdi.”
“Dolar seviyesi zincirini kırdı”
Piyasaların teknik olarak okunamaz hale geldiğini söyleyen Memiş, manipülasyon fiyatlamalarına dikkat çekti:
“Bir ay öncesine kadar 3.500–3.750 dolar aralığını konuşuyorduk. Bugün 4.170 dolar seviyesindeyiz. Ne savaş var ne de yeni ekonomik veri, bu kadar agresif yükseliş manipülasyon fiyatlamasının göstergesi.”
Düzeltme kaçınılmaz
Altın fiyatlarında beklenen geri çekilmenin zamanına ilişkin konuşan uzman isim, düzeltme sürecinin yaklaşmakta olduğunu ifade etti:
“Altın ve gümüş 8 haftadır kesintisiz yükseliyor. Teknik olarak düzeltmeye muhtaç bir piyasa var. Bu bir hafta sonra, iki hafta sonra ya da bir ay sonra olabilir ama mutlaka bir geri dönüş yaşanacaktır.”
Yatırımcılara soğukkanlılık uyarısı
Memiş, kısa vadeli kazanç peşinde koşan yatırımcılara da önemli bir uyarıda bulundu:
“Yatırımcıların soğukkanlı olması gerekiyor. Elinde altın bulunduranların acele etmemesi lazım. Bu agresif yükselişler 2026’ya kadar sürebilir. Ancak kaldıraçlı işlem yapmayın, kısa vadeli kazanç yerine miktara odaklanın.”
2026 için yeni zirve hedefi
Altında yükseliş trendinin önümüzdeki yıl da sürebileceğini belirten Memiş, yeni seviyeleri açıkladı:
“Ons altında 5.000 dolar, gram altında ise 7.000–7.500 TL seviyeleri 2026 hedefi haline geldi. Daha önce 6.350–6.500 TL aralığını hedefliyorduk ama bu seviyelerin de aşılma ihtimali güçlendi.”
“Manipülasyon piyasasındayız”
Son olarak piyasalarda manipülasyon riskine dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcılara uzun vadeli düşünme çağrısı yaptı:
“Tamamen manipülatif bir dönemden geçiyoruz. Yatırımcıları sözlü açıklamalarla yönlendiriyorlar. Bu süreçte varlıklarına sahip çıkan, uzun vadeli düşünen yatırımcılar kazanır. Kısa vadede işlem yapanlar ağır kayıplar yaşayabilir.”