Araç sahiplerine kötü haber: Fark yüzde 500'e çıktı yaptırmayana ceza kesilecek

Taksi sigortaları da yükseldi





Bireysel araç sahiplerinin yanı sıra taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari taksilerin sigorta primleri de yeni dönemde dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul'da trafiğe çıkan ticari taksiler için belirlenen sıfırıncı basamak prim tutarı 154 bin 416 lira gibi oldukça yüksek bir rakama ulaşırken, aynı ildeki sekizinci basamak ticari taksi primleri 25 bin 736 lira oldu. Başkent Ankara'da ticari taksi primleri en yüksek 150 bin 46 lira ve en düşük 25 bin 8 lira bandında seyrederken, İzmir'de bu alandaki en yüksek tutar 145 bin 676 lira, en düşük tutar ise 24 bin 279 lira olarak kayıtlara geçti.