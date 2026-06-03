Araç sahiplerine kötü haber: Fark yüzde 500'e çıktı yaptırmayana ceza kesilecek

Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği Haziran ayı zorunlu trafik sigortası tarifesi açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından duyurulan yeni prim tablosu, hasarlı ve hasarsız sürücüler arasındaki makası daha da açarak fiyat farkını tam yüzde 500 seviyesine taşıdı. Türkiye genelinde yaklaşık 34 milyon aracı doğrudan ilgilendiren yeni tarifeyle birlikte, İstanbul'daki riskli bir sürücünün ödeyeceği sigorta bedeli 55 bin liranın üzerine çıktı. Kontak çevirmeden önce poliçelerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, sigortasız yola çıkmanın ve olası polis çevirmelerinin doğuracağı ağır yasal yaptırımlara karşı sürücüleri uyarıyor.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Türkiye genelinde yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren Haziran 2026 dönemi azami zorunlu trafik sigortası prim tutarlarını kamuoyuyla paylaştı. Yeni dönemde trafiğe çıkmadan önce poliçelerini yenileyecek olan sürücüleri, risk gruplarına göre belirlenen ve aralarında devasa uçurumlar bulunan yeni fiyat tarifeleri bekliyor. Özellikle İstanbul'da aracını dördüncü basamaktan sigortalatmak isteyen bir otomobil sahibinin cebinden en az 18 bin 421 lira çıkması gerekecek.
NTV'de yer alan habere göre; Trafik sigortası primlerine yüzde 1,2 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 55 bin 262 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 210 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.
Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53 bin 698 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 950 lira oldu. İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 52 bin 134 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 689 lira oldu.
Taksi sigortaları da yükseldi
Bireysel araç sahiplerinin yanı sıra taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari taksilerin sigorta primleri de yeni dönemde dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul'da trafiğe çıkan ticari taksiler için belirlenen sıfırıncı basamak prim tutarı 154 bin 416 lira gibi oldukça yüksek bir rakama ulaşırken, aynı ildeki sekizinci basamak ticari taksi primleri 25 bin 736 lira oldu. Başkent Ankara'da ticari taksi primleri en yüksek 150 bin 46 lira ve en düşük 25 bin 8 lira bandında seyrederken, İzmir'de bu alandaki en yüksek tutar 145 bin 676 lira, en düşük tutar ise 24 bin 279 lira olarak kayıtlara geçti.
Otobüslerde de fiyatlar yenilendi
İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 379 bin 365 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 63 bin 227 lira oldu.
Trafik sigortası yaptırmama cezası
Para cezası: Sigortasız araç kullanma cezası 2026 yılı için 1.246 TL olarak belirlenmiştir. Ceza alan kişi, cezayı 15 gün içinde peşin ödemesi durumunda ceza tutarında %25 indirim uygulanır.
Trafikten men cezası: Bir aracın trafikte ya da park halindeyken Zorunlu Trafik Sigortası’nın olmadığı yetkili birimler tarafından tespit edilirse araç, trafikten men edilir.
Gecikme cezası: Trafik sigortasının vade tarihinde yaptırılması gerekir, bir gün bile gecikirse %5 sürprim cezası vardır. Yani gecikme olduktan sonraki 1. ayın içerisinde %5 prim artışı ile trafik sigortası yaptırılabilir. 2.ay sürpim cezası %10 olur ve her ay ceza oranı artar. Yaptırılma süresine göre %50'ye kadar sürprim oranı çıkabilir