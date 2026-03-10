Doğada çok az bulunuyor: Mersin'de ilk hasat yapıldı, çiftçinin yeni gelir kapısı oldu, kilosu 5 bin TL

'İHRACATI 5 MİLYON DOLARA ULAŞIYOR'





Kuzugöbeği Mantarı Üretim Tesisi sorumlusu Dr. Atilla Ata ise mantarın hem ekonomik hem de gastronomik açıdan önemli bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’de bu mantarın ihracatı yaklaşık 5 milyon dolara ulaştı. Kuzugöbeği mantarı yarı gölgelik alanlarda yetişen çok değerli bir mantardır. Bu mantarın dünyada en fazla üretimi Çin’de yapılmaktadır. Biz de burada o üretim modelini uygulamaya çalışıyoruz...