Işıkhan, 4/1-c Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye 8 milyar 125 milyon lira zam farkı, harp ve vazife malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye ise 1 milyar 339 milyon ek ödeme yapılacağını kaydetti.