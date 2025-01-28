Emekli Sandığı’na bağlı emeklilerin zam farkları geçtiğimiz hafta hesaplara yatarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaş artışını içeren kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından, en düşük emekli maaşına bağlı olarak ortaya çıkan zam farklarının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. İşte, emekliye zam farkı ödemelerine dair tüm detaylar…
Emekli Sandığı'na bağlı emekliler için zam farkı ödemeleri geçtiğimiz hafta başladı. Ancak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam farklarının yansıtılabilmesi adına, en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Düzenleme sonrası maaşlarda oluşacak değişiklikler ve örnek hesaplamalar merakla bekleniyor. İşte detaylar…
EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Yeni enflasyon oranları ile 6 aylık fark ortaya çıktı. 2025 Ocak ayında SSK, BAĞKUR emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 11,54 zam almaya hak kazandı.
KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?
Temmuz 2024'te en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak belirlendi. 3 Ocak 2025 tarihinden ortaya çıkan enflasyın farkıyla beraber en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak güncellendi. Enflasyon zammına rağmen maaşı en düşük emekli maaşının altından kalanlara Hazine desteği sağlanarak maaşları 14 bin 469'e eşitleniyor.
Öte yanda zamlı emekli maaşlarının ödemeye başlamasıyla emekliler bankamatiklerin yolunu tuttu. Kök aylığı 10 bin 800 liraya olan emekliler hesaplarından bir önceki dönemin en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lirayı gördüler.
Kök maaşı 12 bin lira olan bir emeklinin maaşı hesabı şu şekilde:
Kök aylık: 11.500 TL
Enflasyon zamlı maaş: 13.311
Yüzde 4 ek zam: 532
Toplam maaş: 13 bin 843 lira
Hazine desteği: 626
Hesaba yatacak ödeme: 14 bin 469
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS KARARI BEKLENİYOR
Türkiye Büyük Millet Meclis'i bu hafta ekonomi gündemini yakından ilgilendiren konuları masaya yatıracak. Daga önce Meclis Başkalığı'na sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen en düşük emekli aylığının Genel Kurul'da yasalaşması bekleniyor. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak.
ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA YATTI
SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 15,75 oranındaki zamlı aylıklar hesaplara yatmaya başladı. Ayın 17'sinden itibaren SSK emeklisi zamlı maaşlarını çektiler.
MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKINI ALDI
Öte yandan memur emeklileri aylıklarını ayın 1-5'i arasında aldıkları için enflasyon artışı maaşlarına eklenmemişti. 2,5 milyon memur emeklisine yüzde 11.54 oranındaki artış farkları ödendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz hafta Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
Işıkhan, 4/1-c Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye 8 milyar 125 milyon lira zam farkı, harp ve vazife malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye ise 1 milyar 339 milyon ek ödeme yapılacağını kaydetti.
MEMUR EMEKLİSİ İÇİN EN DÜŞÜK ZAM FARKI KAÇ LİRA?
En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 588 liradan 19 bn 671 liraya yükseldi Eski ve yeni maaş arasında 2 bin 83 liralık zam farkı ortaya çıktı.
SSK BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM FARKI ALACAK?
Taban aylık düzenlemesi 3,7 milyon emekliyi etkileyecek.1,7 milyon emekli ise 12 bin 500 liralık en düşük emekli maaşını alıyor. En düşük emekli maaşına ilişkin Kanun Teklifi'nin Meclis'ten geçmesinin hemen ardından bu emeklilerin maaş farklarının ödenmesi için SGK harekete geçecek. Emekli maaş farklarının şubat ayının ilk haftasında ödenmesi bekleniyor. Zam farkı ödemesi ise 1.969 liraya denk geliyor.
BAĞKUR MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
SSK emeklileri için ödemeler 17 Ocak tarihinde başladı ve 25 Ocak'ta son buldu. BAĞ-KUR emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak.
BAĞ-KUR 4B EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar için ayın 25'i
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar için ayın 26'sı
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için ayın 27'si
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar için 28'i
EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Emekli maaşları büyük oranda enflasyon farkına göre belirleniyor. Sonrasında ortaya çıkan rakamın üzerine yüzde 4 ek ödeme tutarı ekleniyor. Bunlara rağmen emekli aylığı yasada belirlenen en düşük emekli aylığının altında kalanlara Hazine destek ödemesi yaparak maaşları 14 bin 469 liraya tamamlıyor.
ÖRNEK HESAPLAMA
KÖK AYLIK: 11.000
YÜZDE 15,75 ZAMLI: 12 BİN 733
YÜZDE 4 EK ÖDEME: 509 LİRA
TOPLAM MAAŞ: 13.242 LİRA (Burada ortaya çıkan rakam en düşük emekli maaşının altında kaldığı için Hazine desteği ödeniyor. Böylece hesaba yatan para 14 bin 469 lira olarak görülüyor.