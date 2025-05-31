Fahiş ev fiyatlarına ‘dur’ diyecek uygulama: Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber geldi, fiyatlarla oynayanlar yandı

Deprem, kampanya söylentileri ya da spekülasyonlar... Son yıllarda gayrimenkul piyasasında fırsatçılar bu gibi durumları kazanca çevirmek için her yolu deniyor. Satılık ya da kiralık mülkler fahiş fiyatlarla vatandaşı zor duruma sokuyor. Ancak artık bu kural tanımaz artışlar karşılıksız kalmayacak. Haksız fiyat artışının önüne geçmek için düğmeye basan Ticaret Bakanlığı, dikkat çeken bir kararla yalnızca emlakçılara değil, ev sahiplerine de ceza uygulanacağını duyurdu. Yeni yönetmelikle, piyasayı manipüle edenlere karşı doğrudan yaptırım getiriyor.

1 /11 Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması için çalışmalar sürdüren Ticaret Bakanlığı keyfi artışlara “dur” demek üzere yeni bir adım daha atıyor. Bakanlık yeni düzenlemeyle beraber, fahiş fiyat artışı yapan sadece emlakçıları değil, ev sahiplerini de doğrudan sorumlu tutacak. Gerekçesiz zam yapanlar artık ceza alacak. Üstelik bu yeni dönemde sadece ilanı veren değil, ilanı kabul eden de denetim altında olacak.

2 /11 Gayrimenkul piyasasında fahiş fiyat artışlarına karşı önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı, yayımladığı yeni yönetmelikle, internet üzerinden verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik koşullarla uyuşmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarını yasakladı. Artık yalnızca emlak ofisleri değil, bu tür ilanları veren mülk sahipleri de idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

3 /11 Fırsatçılara 'Dur' diyecek uygulama



Son yıllarda yaşanan deprem gibi çeşitli durumlar, özellikle büyük şehirlerde ev fiyatlarının bir gecede yüz binlerce lira artmasına yol açtı. En son 23 Nisan İstanbul depremi sonrası, aynı gün içinde yapılan ilan güncellemeleri bakanlık radarına takılmış ve ilgili kişiler hakkında işlem başlatılmıştı. Bu gibi örneklerin çoğalması üzerine Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele başlattı.





4 /11 Bakanlık açıklamasında, “Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması için çalışmalar sürüyor. İlan portalları yakından takip ediliyor. Artık yalnızca emlak ofisleri değil, ilanlarda fiyat artıran taşınmaz sahipleri de cezai sorumluluk taşıyor” denildi.

5 /11 Değişiklikle birlikte, emlak işletmeleri haklı gerekçeye dayanmayan ilanlara aracılık edemeyecek. Aksi durumda hem emlakçı hem de mülk sahibi için cezai işlem uygulanacak. Yönetmelik, 30 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

6 /11 Düzenlemeyi değerlendiren TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, uygulamanın iki açıdan önemli olduğuna dikkat çekti:

“Birincisi, sebepsiz zamlar ilk kez bu kadar açık bir şekilde yasaklandı. İkincisi, artık sadece emlakçılar değil, zam isteyen mülk sahipleri de sürece dahil edildi.”

7 /11 Akdoğan, fiyat artışı konusunda asıl sorumluluğun çoğunlukla mülk sahiplerinde olduğunu belirterek, “Birçok ev sahibi fiyatı kendi belirliyor. Emlakçılar, talepleri yerine getirince ceza riskiyle karşılaşıyorlardı. Yeni dönemde bu denge düzeldi. Artık herkes sorumluluğunu bilecek” dedi.

8 /11 Öte yandan tüketicilerin korunma

sı adına bir adım da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan geldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Değer Bilgi Merkezi uygulaması ile her taşınmaz için piyasa değeri haritaları oluşturulacak.

9 /11 Tüketiciler bu sistem sayesinde sokak sokak değer karşılaştırması yapabilecek, alım-satım süreçlerinde gerçek fiyatlara ulaşabilecek.

10 /11 Uygulamanın ilk olarak 2026’nın ilk çeyreğinde İstanbul’da, 2027 ortasına kadar ise tüm illerde devreye alınması planlanıyor. Bu sayede sadece ilanlar denetim altına alınmayacak, aynı zamanda tüketici de doğru bilgiye kolayca ulaşabilecek.