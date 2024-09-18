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Ekonomi

Fed'in faiz indirimi sonrası gözler piyasalarda: Altın rekora koştu

21:58 - 18/09/2024 Wednesday
Yeni Şafak

Altın fiyatları, uzun zamandır beklenen Fed’in faiz indirim kararı sonrasında 2 bin 597 doları test ederek yeni tarihi zirveye yükseldi.

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Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanmıştı. Fed faizi 50 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü. 54 ay sonra ilk kez faiz indiren Fed'in kararına paralel olarak yatırım araçlarının fiyatlarında da değişiklikler yaşandı.



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Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında spot piyasada altının onsu 2 bin 597 doları test etti. 

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Dolar/TL ve ons altının fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre de gram altın 2 bin 843 TL oldu.

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Fed yetkilileri özellikle istihdam tarafındaki duruma vurgu yaparak politika faizinde 50 baz puanlık indirim kararı aldı.

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Goldman Sachs Group Inc. analistleri yayımladıkları bir notta, altının önümüzdeki yılın başlarında ons başına 2 bin 700 dolara yükselmesinin muhtemel olduğunu öngörmüştü.



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#Altın fiyatları
#FED
#Faiz
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