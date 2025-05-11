Kurban Bayramı bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk gelen arife gününün ardından 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor. Sayılı günler kalırken bir diğer yandan da vatandaşlar hazırlıklarını yapmaya başladı. 2025 yılı için kurbanlık fiyatları henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, hayvan pazarlarında fiyatlar şekillenmeye başladı. Peki, bu yıl kurbanlık hisse fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? İşte kurbanlık fiyatlarıyla ilgili merak edilenler...

1 /18 Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen 2025 yılı kurbanlık kilo fiyatları ise belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan vekaletle kurban kesim bedellerine ilişkin duyuru ve Ziraat Odaları Birliği'nden de açıklama geldi.





2 /18 Kurbanlık Kilo (KG) Fiyatları Ne Kadar?

Et ve Süt Kurumu tarafından duyurulan 2025 kurbanlık alım fiyatları; Canlı kuzu kilo fiyatı 280 ila 330 TL, Canlı toklu kilo fiyatı 280 ila 290 TL, Canlı koyun kilo fiyatı 270 ila 280 TL, Canlı oğlak kilo fiyatı 160 ila 215 TL, Canlı keçi kilo fiyatı 150 ila 160 TL'dir.











3 /18 Bu doğrultuda 2025 yılında büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 90.000 TL'den, küçükbaş kurban fiyatlarının ise 8.000 TL'den başlaması bekleniyor.





4 /18 Diyanet Açıkladı: Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Ne Kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada, 'Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir.' dedi.





5 /18 2025 Kızılay Kurban Bedeli

Kızılay tarafından duyurulan 2025 yılı kurban bedel fiyatı ise yurt içi ve Gazze-Filistin için 13 bin 250 lira olarak belirlenirken; yurt dışı için 5 bin 250 lira olarak belirlendi.

6 /18 İşte, İllere Göre Kurbanlık Fiyatları

Ziraat Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre il il kurbanlık fiyatlarına ilişkin tahminler ise şu şekilde;















7 /18 Adana Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 80.000-150.000 TL Küçükbaş: 9.000-18.000 TL

Antalya Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 75.000-180.000 TL Küçükbaş: 12.000-22.000 TL

Bursa Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 80.000-220.000 TL Küçükbaş: 15.000-25.000 TL







8 /18 Diyarbakır Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL Küçükbaş: 10.000-15.000 TL

Gaziantep Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 75.000-170.000 TL Küçükbaş: 10.000-20.000 TL

İzmit Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 120.000-250.000 TL Küçükbaş: 15.000-25.000 TL





9 /18 Konya Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL Küçükbaş: 8.000-17.000 TL

Şanlıurfa Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 100.000-160.000 TL Küçükbaş: 10.000-17.000 TL









10 /18 İSTANBUL'DA KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Et ve Süt Kurumu tarafından duyurulan kurbanlık canlı kilogram fiyatlarının ardından illere göre kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı.

İstanbul'da bu yıl küçükbaş kurbanlıkların canlı kilogram fiyatının 350 ila 380 TL, büyükbaşta ise 300 ila 400 TL arasında olması bekleniyor. Bu durumda İstanbul'da küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 10 bin ile 25 bin TL arasında, Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 90 ila 250 bin TL arasında olması bekleniyor.













11 /18 Ankara'da Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar?

Ankara'da küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 8 bin ile 20 bin TL arasında, Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 90 ila 250 bin TL arasında fiyatlanacağı öngörülüyor.

İzmir'de Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar?

İzmir'de küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 10 bin ile 20 bin TL, Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 80 ila 250 bin TL arasında fiyatlanacağı tahmin ediliyor.









12 /18 KURBANLIK HAYVAN SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmalı. Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalı. Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı. Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmamalı. Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı. Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı.

13 /18 Cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalı. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir. Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı. Yara, şişlik ve ödemi olmamalı.

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