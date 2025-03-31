Kimler faydalanabilecek?





Yeni programdan en az üç çocuğu olan aileler faydalanabilecek. Ancak, başvuru şartlarına dair henüz gelir durumu gibi ek kriterlerin olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Bakanlık, bu konuda detaylı bilgilerin kısa sürede açıklanacağını duyurdu.







