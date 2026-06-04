300-350 KİLO GÜL YAĞI ÜRETİMİ BEKLENİYOR





Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, sezonun başlamasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bu sezon Gülbirlik olarak özel sektör dışında 12-13 bin ton gül çiçeği alımı beklediklerini ifade eden Işıdan, "Bu yıl mevsim şartlarının iyi gitmesi, yağışların bol olması sayesinde geçen yıla oranla daha iyi bir verim bekliyoruz. Hava sıcaklıkları çok fazla artmazsa bu verim daha da artabilir...