Japonlar almak için sırada bekliyor: İyotlu rüzgarla tadı aroması daha da artıyor

"Japonlar alıyor"





Gökova susamının en büyük taliplisinin Japonlar olduğunu belirten Adem Akyüz, "Yağlı diye çok tutuluyor bizim buranın susamı. Birinci susam derler. Tacirler geldiği zaman. İlaç yok. Susuz susam. Çiğ yağıyor geceleri meltem esiyor. Evet, Japonya’ya gidiyor. Her yer gidiyor bizim buranın susamı. Türkiye’nin her yerine gidiyor. Balığın üstüne kullanıyorlar Japonlar. Suşi yapıyorlar. Balığın üstüne, çiğ balığın üstünde kullanıyorlar. Ondan alıyorlar bizim buranın susamını" dedi.