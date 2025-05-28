Devlet memurlarını yakından ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, memuriyet başlangıç tarihine göre ayrım yapan düzenlemeyi eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etti. Bu karar sadece bugünü değil, memurların gelecekteki maaşlarını ve emekli aylıklarını da etkileyecek. 15 Ocak 2023 sonrası göreve başlayanlar için yeni bir dönem başlıyor. Peki, 3600 ek gösterge düzenlemesi memur maaşlarını nasıl etkileyecek? İşte detaylar