PEUGEOT'nun SUV modeli 5008'de, tüzel müşterilere özel olarak tüm donanım seviyelerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Yeni PEUGEOT 208'i tercih edenler için aynı vade ve koşullarda 120 bin lira kredi, tam elektrikli E-208'i satın almak isteyenler için ise 160 bin lira kredi fırsatları sunuluyor.



