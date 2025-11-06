T10F ekimde en çok satılanlar arasında: İşte en çok satan 10 otomobil

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-ekim döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,98 artarak 833 bin 382, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,23 yükselerek 210 bin 414 oldu.





Böylece toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 10,2 artışla 1 milyon 43 bin 796 olarak kayıtlara geçti.





Ekimde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 19,40 artarak 116 bin 149, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 19,87 artarak 90 bin 695 oldu. Hafif ticari araç satışları da ekimde yüzde 17,78 yükselerek 25 bin 454 olarak kayıtlara geçti.