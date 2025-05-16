Kamu işçisinin maaş pazarlığında düğüm çözülüyor. 600 bini aşkın kamu çalışanını doğrudan etkileyecek toplu sözleşme zammı görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. İşçi ve işverenin buluştuğu görüşmelerin dördüncü oturumu tamamlandı. Toplu sözleşme zammını belirleyecek teklifin açıklanacağı tarih belli olurken şimdi kamuoyunun gözü, masaya gelecek zam oranında.

600 bin kamu işçisinin maaşına yapılacak zam oranı için kritik sürece girildi. Toplu sözleşme görüşmelerinde önemli bir eşik daha aşıldı. İşçi ve işveren tarafının bir araya geldiği dördüncü toplantı tamamlandı. Kamu işçilerinin maaşları, sosyal hakları ve ek ödemeleriyle ilgili kararları şekillendirecek teklifin ne zaman sunulacağı da netleşti. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in talepleri masada dururken, gözler artık açıklanacak zam oranında. Peki, Toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? 600 bin kamu işçisinin zam oranını belirleyecek teklif ne zaman verilecek? İşte kritik tarih ve detaylar.

1 /9 Zam Sürecinde Kritik Aşama Geçildi

600 bin kamu işçisinin maaşına yapılacak zam oranı için kritik sürece girildi. Toplu sözleşme görüşmelerinde önemli bir eşik daha aşıldı. İşçi ve işveren tarafının bir araya geldiği dördüncü toplantı tamamlandı.



2 /9 Kamu işçilerinin maaşları, sosyal hakları ve ek ödemeleriyle ilgili kararları şekillendirecek teklifin ne zaman sunulacağı da netleşti.



600 bin kamu işçisinin zam oranını belirleyecek teklifin önümüzdeki hafta verileceği belirtildi.





3 /9 Dördüncü Toplantı Gerçekleştirildi

Toplu sözleşme pazarlıkları çerçevesinde Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ev sahipliğinde dördüncü toplantı düzenlendi. İşçi tarafı, zam oranı ve ek ödemelerle ilgili taleplerini daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletmişti.

4 /9 İşçi tarafının talepleri belli oldu

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak talepleri arasında, günlük taban ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması bulunuyor. Ayrıca 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 50, ikinci altı ayda ise yüzde 25 oranında zam talep ediliyor.

5 /9 Bu zamların üzerine ek olarak yüzde 10 refah payı da isteniyor. Taleplerin netleşmesiyle birlikte şimdi gözler, kamu işvereninin sunacağı resmi teklife çevrildi.

6 /9 Bakan Işıkhan: “Masadan Tokalaşarak Ayrılmak İstiyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında sürece dair umut verici açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “İnşallah masadan ayrılırken işçilerimizle tokalaşarak bu uzlaşmayı, sözleşme sürecini tamamlamayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

7 /9 Memur zammında belirleyici olacak

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında alınacak kararlar, yalnızca kamu işçilerini değil, ilerleyen süreçte memurlar ve memur emeklilerini de ilgilendiriyor.

8 /9 1 Ağustos itibarıyla başlayacak olan 2026–2027 dönemine ilişkin memur toplu sözleşme görüşmelerinde de kamu işçilerine yapılan zamların örnek teşkil etmesi bekleniyor.