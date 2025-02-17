Tüm denge bozuldu: Altın fiyatları hızla değişiyor işte gram, çeyrek ve cumhuriyet altında son durum

Altın fiyatlarında denge hızla değişiyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 892 dolardan işlem görüyor. Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 3 bin 368 liradan işlem görüyor. İşte son dakika gram, çeyrek cumhuriyet altın fiyatları...

1 /11 ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.



2 /11 Bununla birlikte, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

3 /11 Öte yandan, dolar endeksi haftaya yüzde 0,1 azalışla 106,7 seviyesinden başlarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda sona yaklaşıldığına yönelik beklentilerin güçlenmesi risk algısının sınırlı da olsa azalmasına yardımcı oluyor.

4 /11 Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 900 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 860 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

5 /11 İşte gram, çeyrek cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

6 /11 Gram altın ne kadar oldu? Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 3 bin 368 liradan işlem görüyor.



7 /11 Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 3 bin 357 liradan tamamladı.



8 /11 Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 3 bin 368 lira seviyesinde bulunuyor.



9 /11 Çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 640 liradan satılıyor.



10 /11 Cumhuriyet altın ne kadar kaç lira oldu?

Cumhuriyet altını ise 22 bin 470 liradan satılıyor.

