Büyük depremin habercisi mi?





"Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, digerlerine göre, belirgin olarak ön plana çıkmaz.





Deprem fırtınalarının bir 'ana deprem' ile bir ilişkisi de yoktur. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldigi derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri belirtiliyor.





Deprem fırtınaları, oluşacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir.



