Ata tohumundan gelen miras: Yayla kavunu dünyanın çıkılan değil inilen tek yaylasında yüz yıllardır yaşatılıyor

15:2327/09/2025, Cumartesi
IHA
Dünyanın çıkılan değil, inilen tek yaylası Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar yaylasında yetişen ’Yayla Kavunu’ için hasat şenliği düzenlendi. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, Karabağlar Yaylası’nda düzenlenen hasat şenliğinde üreticilerle bir araya gelerek ata tohumlarına sahip çıkma ve geleneksel lezzetleri yaşatma konusundaki çalışmalara dikkat çekti.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, Karabağlar yaylasında yetişen kavunun coğrafi işaret belgesi alma sürecinin sürdüğünü belirterek, Yayla kavununun hem eşsiz lezzeti, hem de kış boyunca dayanıklılığı ile hak ettiği ilgiyi görmesi gerektiğini ifade etti.

Tütün üretiminin azalmasıyla birlikte yaylada yeniden canlanan geleneksel tarım ürünlerinin önemine değinen Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Baydar, "Burası özel bir coğrafya. Yüz yıllardır devam eden bu üretim döngüsü, bölgenin kültürünü ve tarımsal kimliğini yansıtıyor. Biz de üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Kavun Üreticisi Mehmet Dural ise bu üretimin dede mesleği olduğunu belirterek, her yıl yaklaşık 60 dönüm alanda ekim yaptığını söyledi.

Dural, "Yayla Kavunu, Pıtrak ve Paris çeşitlerini ekiyoruz. Vatandaşımız da biz de memnunuz. Tarım İl Müdürlüğü’nün teşvikleriyle üretime devam ediyoruz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

#Muğla
#Seyfettin Baydar
#Karabağlar
