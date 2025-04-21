Çalışan annelere müjde: Ücretli doğum izni uzuyor, kreş desteği de masada

Bu kapsamda kadınların hem çocuk sahibi olması hem de istihdamda kalmaları için pek çok imkanın sunulması adına düğmeye basıldı.





Aile Yılı kapsamında yeni destekler için de hazırlık yapılıyor. Doğum izinlerinin uzatılması, işçi ve memur babalar arasında izin farklarının giderilmesi, annelere kreş desteği verilmesi gibi düzenlemeler gündemde. İşte detayları...