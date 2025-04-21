Çalışan annelere müjde: Ücretli doğum izni uzuyor, kreş desteği de masada

Türkiye’de doğum oranlarındaki gerilemeyi dengelemek amacıyla çeşitli teşvik mekanizmaları devreye alınırken çalışan anne adaylarına peş peşe müjdeler yolda. Nüfus Politikaları Kurulu toplantılarında masaya yatırılan yeni düzenlemeyle birlikte, çalışan annelere sunulacak desteklerin kapsamı genişletiliyor. Öyle ki, çalışan kadınlara yönelik ücretli ve ücretsiz doğum izni süresinin uzatılmasına yönelik taslak hazırlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin nüfus artış oranına dikkat çektiği açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;
"Demografik yapımızdaki dramatik değişimi bundan ayrı göremeyiz. Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalacağına işaret ediyor. Mevcut tablo devam ederse nüfusumuz 10 milyon gerileyecek. Bir tarihçimiz nasıl değerlendiriyor; 'Türkiye bir kabusa gidiyor."
"Nüfusta azalma beka sorunudur"
"Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir.' Nüfus konusunda ülkemizi endişe verecek bir gelecek bekliyor. 1960'larda doğum kontrol sistemiyle Türk nüfusunu azalttılar."
Bu kapsamda kadınların hem çocuk sahibi olması hem de istihdamda kalmaları için pek çok imkanın sunulması adına düğmeye basıldı.
Aile Yılı kapsamında yeni destekler için de hazırlık yapılıyor. Doğum izinlerinin uzatılması, işçi ve memur babalar arasında izin farklarının giderilmesi, annelere kreş desteği verilmesi gibi düzenlemeler gündemde. İşte detayları...
Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni bulunuyor. Çoğul gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebiliyor.
DOĞUM İZNİ UZAYACAK MI?
Sabah'ın haberine göre; Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı.
Edinilen bilgilere göre planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor.
Kreş desteği de yolda
Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.
KDK izin gaspını engellediği kararı ne?
KDK geçtiğimiz hafta doğum sonrası yar zamanlı çalışan annelerin haklarının kısıtlanması ve izin haklarının gaspına ilişkin kritik bir karara imza attı. Üniversitede sosyal çalışmacı olarak görev yapan bir anne, doğum yaptıktan sonra yarı zamanlı olarak çalışmaya devam etmek istedi. Ancak üniversite idaresi 20 gün olan yıllık izninin 10 güne düşürüleceğini anneye bildirdi.
Üniversite idaresinin kararında geri adım atmaması üzerine KDK'ya başvuran annenin talebi incelemeye alındı. Uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalar ekseninde konuyu mercek altına alan KDK, yeni doğum yapmış ve yarı zamanlı çalışmaya devam eden annenin bu hakkının gasp edilemeyeceği kararını verdi.
KDK kararında üniversite idaresine ders niteliğinde hukuki değerlendirme yaparak, "Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır" dedi.
KDK Kararında, yorum veya kıyas yoluyla yıllık iznin sınırlandırılamayacağına vurgu yaparak, "hem işte çalışıp hem de evde çocuğuyla ilgilenen aile bireylerinin dinlenmeye daha fazla ihtiyaç duyacağı dikkate alındığında doğum sonrası normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışan memur aile bireylerinin yıllık izinlerinde kesintiye gidilmesinin hakkaniyete de aykırı olacağı anlaşılmış olup, başvuranın yıllık izinlerinin yarıya indirilmesi işleminde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verdi.