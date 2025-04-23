Kahve dükkanları zinciri Espressolab, İstanbul’da yaşanan deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kurum, bina içerisinde yer almayan, müstakil mağazalarda evine giremeyen tüm vatandaşlara kahve, çay ve su ikramı yapacaklarını duyurdu. İşte Espressolab’in deprem sonrası ‘Birlikte Güçlüyüz’ paylaşımı…

Espressolab, İstanbul depremi sonrası birlik mesajı verdi. Megakentte büyük endişe ve paniğe neden olan depremde vatandaşlar sokaklara dökülürken sevilen kahve zinciri Espressolab, hasar ihtimaline karşılık evlerine dönemeyen kişiler için şubelerinde kahve, çay ve su ikramı yapacağını kaydetti. Açıklamanın kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdığı görülürken, Espressolab’ın bu duyarlılığı binlerce kişi tarafından takdirle karşılandı.

1 /5 Kahve dükkânları zinciri Espressolab'dan 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası anlamlı bir hareket geldi.

2 /5 Espressolab, "Birlikte Güçlüyüz! Bina içerisinde yer almayan, müstakil mağazalarımız deprem sebebiyle evine giremeyen tüm vatandaşlarımıza açıktır. Kahve, çay ve su ikramımızdır. Hepimize geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

3 /5 Açıklamanın kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdığı görülürken, Espressolab’ın bu duyarlılığı binlerce kişi tarafından takdirle karşılandı.

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