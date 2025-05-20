Gazze'yi yok ediyoruz dünya bizi durduramıyor

Avrupa'daki sonuçlardan ders çıkarıldı

Süper Lig’de 5. yıldızı göğsüne takan Galatasaray, mutlu biten uzun maratonda büyük sıkıntılarla boğuştu… Sezona 5-0’lık Beşiktaş hezimetiyle başlanması, Şampiyonlar Ligi’ne erken veda ve Avrupa Ligi’nde ilk 8’e girememenin faturası ağır eleştirilere neden oldu. Avrupa’daki kötü sonuçlardan ders çıkaran Okan Buruk, takımı Süper Lig’e konsantre etmeyi başarırken, Osimhen başta olmak üzere birçok futbolcunun artan performansları sarı-kırmızılı takımı yeniden ayağa kaldırdı.