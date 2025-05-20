Gazze'yi yok ediyoruz dünya bizi durduramıyor

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Cepten harcama yüzde 30'dan yüzde 17'ye indi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl SGK’nın karşıladığı sağlık harcamalarının 980 milyar lirayı aştığını söyledi. Işıkhan, "2002'de vatandaşlarımız sağlık harcamalarının %30’unu cebinden ödemeye mahkumdu. Bu rakam bugün ise yaklaşık yarı yarıya düşerek %17'ye geriledi" dedi.
Gazze'yi yok ediyoruz dünya durduramıyor
Gazze’de önceki gün kara operasyonu başlattığını ilan eden terör devleti İsrail'de, Başbakan Netanyahu amacın tam işgal olduğunu belirtti. Netanyahu'nun açıklamasının hemen ardından Siyonist Bakan Smotrich adeta sevinç içinde "Gazze'yi yok ediyoruz, dünya bizi durdramıyor" açıklamasını yaptı. İşgalle birlikte Gazze nüfusunun bölgenin güneyine sıkıştırılacağı ve buradan göçe zorlanacağı açıklandı.
Avrupa'daki sonuçlardan ders çıkarıldı
Süper Lig’de 5. yıldızı göğsüne takan Galatasaray, mutlu biten uzun maratonda büyük sıkıntılarla boğuştu… Sezona 5-0’lık Beşiktaş hezimetiyle başlanması, Şampiyonlar Ligi’ne erken veda ve Avrupa Ligi’nde ilk 8’e girememenin faturası ağır eleştirilere neden oldu. Avrupa’daki kötü sonuçlardan ders çıkaran Okan Buruk, takımı Süper Lig’e konsantre etmeyi başarırken, Osimhen başta olmak üzere birçok futbolcunun artan performansları sarı-kırmızılı takımı yeniden ayağa kaldırdı.