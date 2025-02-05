Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları yer aldı. Buna göre birçok ilde toplamda bin 75 cumhuriyet savcısı ve hakim adaylarının görev yerleri belli oldu. Yapılan atamalar arasında İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi büyük şehirler de yer aldı.

1 /29 Resmi Gazete'de yer alan Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları şöyle:

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