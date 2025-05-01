İki ülke karanlığa gömüldü: İşte elektrik kesinti sırasında yanınızda olması gereken şeyler

İspanya ve Portekiz’i etkileyen büyük elektrik kesintisi: 60 milyon kişi zor durumda! Pazartesi öğle saatlerinde başlayan ve dün sabaha kadar devam eden kesinti, milyonlarca insanı elektriksiz bırakırken, “Elektrik yok, şimdi ne yapacağım?” sorusu her an dile geldi. Gün boyu elektriksiz kalan vatandaşlar, temel ihtiyaçlardan yoksun kaldı. Gün boyu elektriksiz kalan insanlara hayatlarını nasıl sürdürdüklerini ve elektrik kesintisi nedeniyle hangi temel ihtiyaçlardan mahrum kaldıkları soruldu.

1 /19 İspanya ve Portekiz'de pazartesi günü öğle saatlerinde başlayan büyük bir elektrik kesintisi, İber Yarımadası'ndaki 60 milyon kişinin hayatını dün sabah saatlerine kadar durma noktasına getirdi.

2 /19 Elektrik kesintisi, İspanya ve Portekiz genelinde geniş bir alanda etkili olurken, Fransa'nın bazı bölgelerinde de benzer sorunlar yaşandı.



3 /19 Büyük kentler karanlığa gömüldü, insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandı.



4 /19 Kesintinin ardından işletmeler faaliyetlerini durdururken, binalarda asansörler çalışmadı.



5 /19 Tren ve metro hatlarının yanı sıra trafik ışıklarının da devre dışı kalması, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.



6 /19 Havaalanlarında seferler iptal edilirken, milyonlarca insan "Elektrik yok, hiçbir şey çalışmıyor, günü nasıl geçireceğim?" sorusunun cevabını aradı.



7 /19 Elektrik kesintisinden etkilenen insanlar, hayatlarını nasıl sürdürebildiklerini ve hangi temel hizmetlerden mahrum kaldıklarını paylaştı.



8 /19 Öne çıkan sorunlardan biri, telefon ve kartla yapılan ödemelerde yaşanan sıkıntılardı.



9 /19 Madrid'de yaşayan 26 yaşındaki Ed Rowe, "Kesinti başladığında kartla ödeme yapabiliyorduk, ancak sonra nakit paramız kalmadığı için hiçbir şey satın alamadık.



10 /19 Açık olan restoranlarda sadece nakit kabul ediliyordu" şeklinde bir deneyim paylaştı.



11 /19 İspanya ve Portekiz'deki bazı bölgelerde, kartla ödeme sistemlerinin çalışmaması nedeniyle, hala çalışan ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluştu.



12 /19 Diğer yandan, elektrik kesintisinin ardından pille çalışan radyolara olan talep arttı.



13 /19 Elektrik gerektirmeyen yiyecekler de, pazartesi günü hızla tükenen bir ihtiyaç haline geldi.



14 /19 İnsanlar, taşınabilir enerji kaynaklarına yöneldi ve Madrid'deki teknoloji mağazalarında powerbank almak için uzun kuyruklar oluştu.

15 /19 Bu olay, insanların günlük yaşamlarında bağımlı oldukları elektrik ve dijital sistemlere karşı duyduğu kırılganlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

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