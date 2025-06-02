İznik'te müthiş keşif: 2 bin 500 yıllık sır ne? Kraliçe Nicea'nın Sarayı mı, Roma zenginlerinin malikânesi mi?

Aslan ve geyik – Balıkçı teknesi: İki ayrı dünya





Arkeologlar, mozaiğin üzerinde iki ayrı motifin yer aldığını açıkladı. Bir motifte aslanın bir geyiğe saldırdığı av sahnesi resmedilirken, diğer motif İznik Gölü'nden Nicea kıyısına gelen bir balıkçı teknesini tasvir ediyor. Dünyada ilk kez görülen bu özel balıkçı teknesi motifi, keşfi daha da değerli kılıyor.



