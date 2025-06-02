İznik'te müthiş keşif: 2 bin 500 yıllık sır ne? Kraliçe Nicea'nın Sarayı mı, Roma zenginlerinin malikânesi mi?

Kraliçe Nicea'nın Sarayı mı, Roma zenginlerinin malikânesi mi? İznik'teki 2500 yıllık mozaiğin sırrı ne? Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesi İznik'te heyecan dorukta. Su altındaki tarihi bazilikanın ardından şimdi de bir evin zemininden çıkan 2500 yıllık mozaik tüm gözleri bu antik kente çevirdi. Aslan ve geyik av sahnesi ile balıkçı teknesi motiflerinin yer aldığı mozaik, İznik'in derinliklerindeki sırları gün yüzüne çıkarıyor.
Tarihi zenginliğiyle bilinen İznik'te, Kraliçe Nicea'nın sarayı olduğu iddia edilen yerde keşfedilen 2500 yıllık mozaik, hem büyüleyici kompozisyonları hem de efsanevi öyküsüyle dikkat çekiyor.
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te yaşanan bu tarihi keşif, şehrin geçmişine ışık tutuyor.
İznik'te 2500 yıllık mozaik sırrı! Kraliçe Nicea'nın Sarayı mı, Roma zenginlerinin malikânesi mi?
Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği Bursa'nın İznik ilçesinde, su altındaki tarihi bazilikanın ardından şimdi de bir evin zemininden çıkan dev mozaik heyecan yaşattı. 2500 yıllık geçmişiyle dikkat çeken mozaik, adeta nefes kesiyor.
Evin zemininden çıktı: Tarih fışkırıyor
Eşrefzade Mahallesi'nde yapılan restorasyon sırasında bir evin zemininden çıkan dev mozaik İznik Müzesi’nin radarına takıldı.
Çevresi brandalarla kapatılan ev, anında kazı alanı ilan edilerek “Girmek Yasaktır” tabelası asıldı. Arkeologlar çalışmalara başladı.
Aslan ve geyik – Balıkçı teknesi: İki ayrı dünya
Arkeologlar, mozaiğin üzerinde iki ayrı motifin yer aldığını açıkladı. Bir motifte aslanın bir geyiğe saldırdığı av sahnesi resmedilirken, diğer motif İznik Gölü'nden Nicea kıyısına gelen bir balıkçı teknesini tasvir ediyor. Dünyada ilk kez görülen bu özel balıkçı teknesi motifi, keşfi daha da değerli kılıyor.
Kraliçe Nicea'nın Sarayı mı?
Bazı uzmanlar, mozaiğin eski İznik'e adını veren Kraliçe Nicea'nın sarayına ait olabileceğini öne sürüyor. Emekli Müze Müdürü Taylan Sevil, mozaiğin 1. veya 2. yüzyıla tarihlendiğini ve o dönemin zengin ailelerinden birine ait bir malikâne olduğunu belirtiyor. Sevil, "Mozaik, kompozisyonlarıyla çok özel ve önemli. Balıkçılığa meraklı bir zenginin malikânesi olabilir" dedi.
Gizemli geçmiş: İznik'in derinlikleri
Roma dönemine kadar başka bir inşaatın yapılmadığı anlaşılan alanda mozaik kendini bugüne kadar korumayı başarmış. Modern temel kalıntıları dışında hiçbir zarar almayan mozaik, İznik'in yer altındaki tarihi derinliğini ortaya koyuyor.
Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesinde İznik'te bulunan bu eşsiz eser, şehrin tarihine dair yeni ipuçları sunuyor.
Kraliçe Nicea'nın sarayı mı, yoksa dönemin zengin bir malikanesi mi? İznik'teki mozaik, bu sorunun cevabını gün yüzüne çıkarıyor.