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Kar dalgası İstanbul'a yaklaşıyor: Yüksek kesimlerde kar küreme çalışmaları

Kar dalgası İstanbul'a yaklaşıyor: Yüksek kesimlerde kar küreme çalışmaları

12:4915/01/2025, الأربعاء
IHA
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Balkanlardan gelen kar dalgası Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesini beyaz örtüyle kapladı. İstanbul'a yaklaşan kar, ilçede ulaşımı etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran kar şehir merkezinde ince kar örtüsü oluşturdu. 

Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Kar küreme ve tuzlama araçları ise bağlantı yollarında yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, ulaşımın kesintisiz devam etmesi için teyakkuzda olduklarını belirtti.

Kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ, İstanbul'a yaklaşan kar yağışının ilk sinyallerini verdi.

Özellikle Hayrabolu ve çevresindeki kırsal bölgelerde kar kalınlığı artarken, bu durum İstanbul için de hazırlık yapılması gerektiğinin bir göstergesi oldu. 

Çiftçiler ise kar yağışını büyük bir mutlulukla karşıladı. Bu yıl kuraklık nedeniyle endişe yaşayan bölgedeki çiftçiler, kar yağışının toprak için can suyu olmasını umut ediyor.

Yetkililer, kar yağışının etkisinin sürebileceğini ve vatandaşların muhtemel aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

#İstanbul
#Tekirdağ
#Hayrabolu
#Kar

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