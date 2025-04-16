Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Jandarma sulama kanalı kenarında bir terlik buldu. Bu terliğin de çocuğa ait olduğunu teyit etti. Nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok. Ailesi de bilmiyor. Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması. Sonrasında eğer adli bir boyutu varsa, süreç bu yönde ilerleyecektir" dedi.





Cumali Timi'nin kanal kenarında terliğinin bulunmasının ardından Karanfil Timi, "Allah rızası için gören, duyan varsa bildirsin. Benim yüreğim yanıyor. Ben kuzumu bulamıyorum. Huzur istiyorum. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun" diye gözyaşı dökmüştü.