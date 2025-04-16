Adana’nın Karataş ilçesinde 12 Nisan tarihinde ortadan kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi’yi arama çalışmaları 5’inci gününde de sürüyor. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunmuş öte yandan Cumali'nin suya girdiği değerlendirilen bölgedeki sazlık alanda temizlik çalışması yapılmıştı. Günlerdir özellikle kanal ve çevresinde yoğunlaşılan çalışmalarda ekipler seferber olmuş durumda. İşte arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durum…
Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi’den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İşçiler Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Timi'nin terlikleri, sulama kenarında bulundu. Sulama kanalı ve çevresinde 250 personelin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı. Çalışmalar, dördüncü gününde de devam ederken Karanfil Timi, oğlunun bir an önce bulunması için yardım isteyerek gözyaşı döktü.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Jandarma sulama kanalı kenarında bir terlik buldu. Bu terliğin de çocuğa ait olduğunu teyit etti. Nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok. Ailesi de bilmiyor. Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması. Sonrasında eğer adli bir boyutu varsa, süreç bu yönde ilerleyecektir" dedi.
Cumali Timi'nin kanal kenarında terliğinin bulunmasının ardından Karanfil Timi, "Allah rızası için gören, duyan varsa bildirsin. Benim yüreğim yanıyor. Ben kuzumu bulamıyorum. Huzur istiyorum. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun" diye gözyaşı dökmüştü.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumali'yi arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye gitti. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Vali Köşger, 162 personel, 37 kara aracı, 5 bot ve 3 balıkçı teknesi, cayrokopter ve 2 dronla arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Vali Köşger, tüm bulgu ve bilgilerin değerlendirildiğini belirterek, “Cumartesi günü ailenin ifadesine göre saat 9.00 sıralarında çocuğun kaybolduğu belirtiliyor. Bize resmi olarak intikali aynı gün saat 15.00 sıralarında. Bu andan itibaren devletimizin tüm birimleri arama faaliyetlerine başladı. Şu ana kadar çocuğumuzdan 2 iz var. Biri iz arama köpeğinin, çocuğun kokusunu alıp, tepki verdiği çadıra yakın bir bölge, diğeri de çocuğumuzun terliğinin bulunması. Civardan alınan bilgiye göre kovayla balık tutmaya çalıştığına dair bir bilgi de var. Bu bölgede olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Cumali'nin bulunması için çevre kentlerden de takviye ekiplerin bölgeye ulaştığını kaydeden Vali Köşger, “İlk günden bu yana jandarma, polis, AFAD, UMKE ve diğer birimlerin yoğun bir şekilde arama faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Hem buradaki derede hem karada hem de denizde çalışmalar devam ediyor. Yoğunlukla ize yakın noktada su altı ekipleri tarama yapıyor. Arazi otlu ve kamışlı kısımlar var. Ayrıca su da bulanık durumda. Buna rağmen ekipler seferber olmuş durumda. Cumali yavrumuzu bir an önce bulmak için çalışıyoruz” dedi.
Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor.
İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi. Kanal ve çevresinde 162 personel, 37 kara aracı, 5 bot ve 3 balıkçı teknesi, cayrokopter ve 2 dronla arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar 5'inci gününde de sürerken, Timi'nin yakınları Cumali'nin bir an önce bulunmasını istedi.