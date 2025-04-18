Kesinleşmiş hapis cezası 223 yıl: 20 ilde arama kaydı vardı, 'çobanlık' yaparken yakalandı

20 ilin adli makamlarınca mal varlığına karşı işlenen 55 suçtan aranma kaydı bulunan ve 223 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ş.B. isimli şahsın yakalanması için 8 ay süren çalışmalar sonucu şahsın nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesine uzak, akrabalık bağı olmayan Beşiri ilçesinde arazide tek başına çobanlık yaparak yaşadığı tespit edildi.