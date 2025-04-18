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Kesinleşmiş hapis cezası 223 yıl: 20 ilde arama kaydı vardı, 'çobanlık' yaparken yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası 223 yıl: 20 ilde arama kaydı vardı, 'çobanlık' yaparken yakalandı

11:3318/04/2025, Cuma
IHA
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Batman'da 'mal varlığına karşı işlenen 55 suçtan' aranma kaydı bulunan ve 223 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarmanın 8 aylık takibi sonucunda 'çobanlık' yaparken yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

20 ilin adli makamlarınca mal varlığına karşı işlenen 55 suçtan aranma kaydı bulunan ve 223 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ş.B. isimli şahsın yakalanması için 8 ay süren çalışmalar sonucu şahsın nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesine uzak, akrabalık bağı olmayan Beşiri ilçesinde arazide tek başına çobanlık yaparak yaşadığı tespit edildi.

Şahıs, Beşiri arazisinde tek başına saklandığı bölgede JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.


Yakalanan şahıs adli işlemlerinin ardından aynı gün tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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