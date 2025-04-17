Maaşlarını alamayan çalışanlar iş yerini yağmaladı: Güzellik merkezi sahibi yurt dışına kaçtı

Adana'da 3 şubesi olan merkezin sahibi S.Ç., müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen S.Ç.'nin, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.