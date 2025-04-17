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Maaşlarını alamayan çalışanlar iş yerini yağmaladı: Güzellik merkezi sahibi yurt dışına kaçtı

Maaşlarını alamayan çalışanlar iş yerini yağmaladı: Güzellik merkezi sahibi yurt dışına kaçtı

12:3317/04/2025, Thursday
DHA
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Adana'da müşterilerini dolandırdığı ve çalışanlarına da 5 aydır maaş ödemediği iddia edilen güzellik merkezi sahibi S.Ç.'nin yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Sosyal medya hesaplarını da donduran S.Ç.'nin çalışanları, güzellik merkezi şubelerindeki eşyaları yağmaladı. Yağmacılardan bazıları, görüntü çeken gazetecilere saldırdı.

Adana'da 3 şubesi olan merkezin sahibi S.Ç., müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen S.Ç.'nin, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

Haberi alan çalışanlar, erken saatlerde merkezin alışveriş merkezindeki şubesine gitti. Alacaklarına karşılık iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa-sandalye gibi tüm eşyaları çalıp, araçlarına yükledi

Bu sırada bazı kadın çalışanlar, olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırıp darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerindeki yağmacıları dışarı çıkaran ekipler, grubu dağıttı.

Çevredekilerin de müdahalesiyle gerginlik sona erdi. Çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek S.Ç. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. S.Ç.'nin diğer şubelerinde de eşyaların yağmalandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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