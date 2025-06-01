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Meteoroloji uyardı kuvvetli geliyor: 7 ilde 'sarı' alarm

Meteoroloji uyardı kuvvetli geliyor: 7 ilde 'sarı' alarm

Halil Akkoç
Halil Akkoç
07:571/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop hariç), Edirne, Balıkesir, Osmaniye, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu (Karaman hariç), Afyonkarahisar, Kastamonu, Çorum, Tokat çevreleri ile Muğla'nın iç ve Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan 7 ile de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop hariç), Edirne, Balıkesir, Osmaniye, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu (Karaman hariç), Afyonkarahisar, Kastamonu, Çorum, Tokat çevreleri ile Muğla'nın iç ve Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, kuzey ve batı kesimlerde kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

7 ile sarı kodlu uyarı


Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle: Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Sivas, Tokat, Yozgat.


Sarı kodlu uyarı nedir?


Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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