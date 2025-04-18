Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek kartlarında limit detayı

Birçok şirketin çalışanlarına tahsis ettiği yemek kartlarına limit düzenlemesi başladı. Çoğu zaman marketlerde kullanılan bu kartlar artık belli bir limitin üzerinde yapılan alışverişleri karşılamayacak. Konuya ilişkin son açıklama İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere’den geldi. İşte yemek kartlarına ilişkin mevzuatın detayları.
Milyonlarca çalışan günlük yemek bedelini nakit olarak değil de yemek kartları üzerinden alıyor. Kişiler evden çalışsa da ofise de gitse kendilerine tahsis edilen yemek kartlarının bir kısmını market alışverişlerinde kullanıyor. Ancak pek çok çalışan market alışverişleri için bir limitin olduğunu bilmiyor.
Market alışverişlerinin yemek kartı ile yapılması durumunda tutar belli bir limit aşarsa bu ödeme gerçekleşmiyor. Peki yemek kartı üzerinden yapılan market alışverişlerinde limit ne kadar?
Konuyla ilgili merak edilenleri İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.
‘MARKETLER İÇİN LİMİT GETİRİLDİ’
Milliyet'in haberine göre; İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere “Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmasına ilişkin bir mevzuat var. Yemek kartlarının belli bir kısmının market alışverişlerinde kullanılması noktasında bir düzenleme oldu. İşveren kartı çalışan arkadaşımıza verdiği zaman bu kartların asıl amacı yerinde tüketim sektöründe kullanılmasıdır. Ama marketlerde ciddi bir kullanımı var. Özellikle pandemi ile beraber başladı ve devam ediyor. Marketlerde kullanılmasıyla ilgili bir limit getirildi." ifadelerini kullandı.
Yemek kartlarının günlük olarak 158 TL marketlerde kullanım limiti var. Yani 158 TL’yi, 22 iş günü üzerinden çarptığımızda 3476 TL yapar. 1 ayda sadece bu miktar marketlerde kullanılabilir.
‘LİMİT TEK HARCAMADA DA AŞILABİLİR, PEYDER PEY DE KULLANILABİLİR’
Kanunda diyor ki çalışanın bir öğlen yemeği fiyatı ne kadar? Geçen sene 187 TL’ydi bu sene 264 TL’ye çıkarıldı. Bu 158 TL ile vatandaş isterse marketlerde harcama yapabilir deniyor. 22 iş günü ile çarptığınız zaman aylık rakam çıkıyor. Genelde yemek çekini vatandaş 2-3 sefer alışverişte kullanıyor. Aslında bu limiti tek seferde de kullanabilir, peyderpey de kullanabilir.
‘VATANDAŞ İÇİN ALTERNATİF BİR ALIŞVERİŞ ŞEKLİ’
Bu uygulama tüketicimiz, vatandaşımız için bir alternatif alışveriş şeklidir. Vatandaşımız pandemi dönemlerinde marketlerde yemek kartı kullanımını artırdı. Gıda ihtiyaçlarını buradan karşıladı. Vatandaş için güzel bir opsiyon oluyor.
‘İŞVEREN İSTERSE NAKİT ÖDEME DE YAPABİLİR’
Zaten halihazırda işveren isterse çalışanlarına nakit ödeme de yapabilir. Kanunda bu açıktır. İşveren aynı yemek çeki, yemek kartı gibi nakit desteğinde de aynı şekilde vergisel avantajdan faydalanabiliyor. Bu tüketici için alternatiftir.
‘EVDEN ÇALIŞAN BİRÇOK İNSAN KULLANIYOR’
Evden çalışan birçok insan var. Haliyle de market alışverişlerinde kullanıyor. İhtiyaçlarını marketten alıp evinde yapıyor, iş yerine evden yemek götürüyor. Bu tür uygulamalar çoğaldı.”
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu’nun açıklamaları şu şekilde: “İşverene günlük 264 TL yemek parası tahsis edilmiş ama Vergi Usul Kanunu’na göre bunun 158 TL’si gider olarak kabul ediliyor. Burada suistimali önlemek işverenlerin personele ‘yemek yardımı yapıyorum’ diye sigorta priminden, vergiden muaf olan kısmını önlemek için böyle bir sınır getirilmiş. İşveren ben günde 500 TL yemek yardımı yapıyorum deyip bunun tamamını değil sadece 158 TL’lik kısmını gider olarak gösterebilecek. Böylelikle vergi ziyaı önlemiş olacak.
Bu nedenle yemek kartı sahibi olan tüketiciler alışveriş yaparken daha bilinçli ve dikkatli olmalılar. Kasada mağdur olmamak için hesaplarının yemek kartlarının bakiye tutarını aşmayacak şekilde ayarlamalıdırlar.”