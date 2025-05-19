Nevşehir'de sıcak hava balonları için yerli yakıt tankı üretildi

'45 kilograma çıkarmayı başardık'





Yakıt tanklarının dünyada kullanıma hazır hale geldiğini aktaran Aydoğan, "En büyük yakıt tankı 41 kilogramlık olarak kullanılmaktaydı. Biz bunu 45 kilograma çıkarmayı başardık. Yolcu uçuşları, özellikle yaz aylarında fazla olmaktadır. Ülke olarak da baktığınızda sadece ülkemiz değil Mısır, Ürdün, Umman gibi ülkelerde de yaz aylarında pek uçuş olmasa da nisan, mayıs ve haziran aylarında çok oluyor. "