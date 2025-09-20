Yeni Şafak
Ölüm kalım savaşı: Bolu Kartalkaya'daki faciada yeni görüntüler ortaya çıktı, felaket böyle gelmiş

18:4020/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
DHA
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. 

Yangınla ilgili 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 2'nci duruşma, 22 Eylül Pazartesi günü görülecek. 

 Yangın faciasıyla ilgili dava dosyasına da giren yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; yangın sonrası insanların kaçışması, canlarını kurtarmak için verdikleri çaba ve kurtarma çalışmaları yer aldı. 

#Bolu
#Kartalkaya
#Grand Kartal Otel
#Yangın
