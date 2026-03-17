Restoranda menü okuturken tüm paranızı kaybedebilirsiniz: Dolandırıcıların yeni 'QR Kod' tuzağı deşifre oldu

Kafede menüye bakarken, ödeme yaparken ya da sokaktaki bir afişi incelerken... Gün içinde o küçük siyah beyaz kareleri okutmak için kaç kez telefonunuzun kamerasını açıyorsunuz? Muhtemelen sayısını bile hatırlamıyorsunuz. Ancak hayatımızı kolaylaştırdığını sandığımız, sadece bir saniye süren bu sıradan alışkanlık; tüm banka hesaplarınızın, özel yazışmalarınızın ve galerinizdeki fotoğrafların çalınması için açılan gizli bir kapı olabilir. Nasıl mı? İşte uzmanlardan gelen ve milyonları tehdit eden o uyarı.

1 /7 Restoran menülerinden ödeme noktalarına kadar günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen QR (karekod) teknolojisi, siber dolandırıcıların en yeni ve tehlikeli silahı oldu. Uzmanlar, özellikle dış mekanlarda bilinçsizce okutulan sahte karekodların; banka hesaplarını boşaltmak, özel fotoğraflara erişmek ve tüm kişisel verileri kopyalamak için kullanıldığını belirtiyor.

2 /7 Dolandırıcıların bu sinsi tuzağında ilk adım, kullanıcının sahte bir karekodu okutmasıyla başlıyor. Bu işlemin hemen ardından telefonun kontrolü dolandırıcıların eline geçiyor.

3 /7 TUZAK NASIL İŞLİYOR?

NTV'de yer alan habere göre; Bilişim Uzmanı Emre Çelikkol, tehlikenin boyutunu ve dolandırıcıların yöntemlerini şu sözlerle açıklıyor: "Kullanıcılar bir QR kodu okuttuğunda aslında arka planda bankaya giden meşru bir sistem bulunmuyor. Bunun yerine, doğrudan telefona entegre olan zararlı bir yazılım devreye giriyor. Dolandırıcılar bu tuzakları bir ağaç üzerindeki reklam afişine veya sahte bir mobil POS cihazı görünümüne saklayabiliyorlar."





4 /7 HANGİ VERİLER TEHLİKEDE?

Telefona sızan bu virüsler, cihazı saniyeler içinde ele geçiriyor. Uzman Çelikkol'un verdiği bilgilere göre, zararlı yazılım telefonun tüm sistemlerine sızarak şu verileri üçüncü şahıslara kopyalıyor:

5 /7 Banka ve finansal hesap erişimleri Fotoğraf galerileri WhatsApp yazışmaları ve SMS'ler Arama kayıtları Telefonun pil ve sağlık durumu verileri

6 /7 TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanların temel tavsiyesi, zorunlu kalınmadıkça QR kod kullanmamak ve ödemelerde fiziksel banka kartlarını tercih etmek. Ancak şüpheli bir karekodu okuttuysanız, veri kaybını önlemek için zaman kaybetmeden şu adımları uygulamalısınız:

