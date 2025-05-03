TEKNOFEST KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı Dijital Deneyim alanına yoğun ilgi

ÇEVİK: SAVAŞ ALANINA ATLIYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM





Etkinliğin 4 taraf olmak üzere simülasyonla çevrili olduğunu belirten ziyaretçi Efe Çevik, “Ben hiç böyle beklemiyordum. Çok güzel bir simülasyondu. Sanki gerçek hayatta olmuş gibi hissettim. Çok farklı bir histi. TEKNOFEST için çok teşekkür ederiz. İyi ki de Türk genciyim. Buradan Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Sanki savaş alanına ben atlıyormuş gibi hissettim. Çok değişik bir duyguydu. Çok güzel şeyler öğretiyorlar” ifadelerini kullandı.