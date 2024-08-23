Vahşetin detayları ortaya çıktı: Aracı polis merkezine süren katil KADES'i duyunca eşini defalarca bıçaklamış

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ





Bekir Durmaz'ın ifadesinde, Elif Durmaz'ın ikinci eşi olduğunu belirterek, "Elif, çocuklarla birlikte kardeşinin yanında kalıyordu. Çocuklara alışveriş yapalım diye ikna edip, buluştuk. Bir hafta önce de boşanma davası açmıştım. İlk eşimden çocuğum olmadığı için 2003 yılında kuma olarak Elif'le imam nikahı kıyıp birlikte yaşamaya başladık. İlk eşimle ayrıldıktan 9 yıl sonra Elif'e resmi nikah kıydık. 3 çocuğumuz oldu. Geçmişte yine aldatma nedeniyle tartıştık, tokat atmıştım. Daha sonra yine aynı konu nedeniyle tartıştık ve üzerine sehpayı fırlatmıştım. Beni şikayet etti ve hakkımda uzaklaştırma kararı verildi. Alışverişten döndükten sonra yine bu konu yüzünden tartıştık. Bana başka birini sevdiğini söyledi. Tartışmamız büyüyünce de beni KADES'ten polis çağıracağını söyleyerek tehdit etti. Kendimi kaybettim. Yanımdaki bıçağı arabayla seyir halindeyken Elif'e birkaç kez savurdum. 'Bana bunu yapmayacaktın' diyerek birkaç kez bıçakla vurdum. Karakola doğru gitmeye başladım, nefes alıyordu. Karakola giderek olayı anlattım" dedi.