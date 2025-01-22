158 yıllık 'Meryem Ana' figürlü tarihi kapı: Papazlar bunun peşinde

Germi, “Kapıda yıllar önce yapılan kilit halen çalışıyor. Ermeni bir demir ustası kaynaksız, geçme yöntemi ile yapmış. Kapının bir tanesi 150 kilo geliyor. Çok şahane bir kapı. Bu kapıları benden birçok kişi istedi ama vermedim. Ben öldüğümde bunu da hurdacıya verirler. Katolik Kilisesinin papazı da nereden öğrendiyse yanıma geldi. Kapının fotoğraflarını çekti. Meryem Ana figürlerini incelediler. Kapıyı kiliseye koyacaklarını söylediler. Ben de ‘kilisenin kapısına koyacaksan burada dursun' dedim. Para teklif etiler, başka imkanlar da teklif ettiler ama kabul etmedim” ifadelerini kullandı.