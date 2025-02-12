26 yıl önce yürüyerek dünyayı gezme planıyla yola çıktı: İngiliz seyyah yürüyerek ve yüzerek Rize'ye kadar geldi

Olumsuzluklar yaşadığı yıllarda gezmeye ara vermek zorunda kaldığını sözlerine ekleyen Bushby "26 yılın 17 yılını ciddi manada yürüyerek geçirdim. Birçok problemle karşılaştım. Bütçesel sıkıntılar, pandemi, planlama ve hazırlık yapmak dahi 2 yıl aldı. Bu yüzden çok karışık bir 26 yıl oldu. Aslında 17 yıldır yürüyorum. Bu aslında çok zorlu bir meydan okuma. Gidebileceğim Kuzey'den Güney'e en uç noktalara her hangi bir vasıta kullanmamak ve İngiltere'ye geri dönmek istiyorum. Düşünün hiçbir vasıta yardımı olmadan seyahate devam etmek, bu gerçekten zor" diye konuştu.